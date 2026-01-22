馬斯克槓歐洲廉航教父 掀另類行銷大戰

馬斯克和歐洲最大廉航瑞恩航空執行長歐萊瑞，最近隔空大打口水戰。（圖／美聯社）





全球首富遇上歐洲廉航教父，火藥味十足的對決竟成了另類的行銷大戰！馬斯克和歐洲最大廉航瑞恩航空執行長歐萊瑞，最近隔空大打口水戰。原來瑞恩航空拒裝星鏈網路，兩人因此交惡。馬斯克還氣到放話要收購瑞恩航空，歐萊瑞則感謝馬斯克讓他大賺流量，提振公司業績。

瑞恩航空執行長歐萊瑞：「馬斯克顯然非常生氣，甚至對我進行人身攻擊，週末在X上，他罵我是個白痴。」

歐洲最大聯航，瑞恩航空執行長歐萊瑞，大動作召開記者會，背後大螢幕還製作獎盃，上頭寫了大笨蛋，而且這Q版人偶怎麼有點眼熟，原來就是他的頭號對手馬斯克。瑞恩航空執行長歐萊瑞：「我根本不會理會伊隆馬斯克，他就是個白痴。」

原來歐萊瑞以成本考量，拒絕在機上加裝馬斯克星鏈，所需的上網服務設備，讓馬斯克po文大罵他是白癡，還要瑞恩航空趕快解雇他，一向大砲個性的兩人，就這麼隔空口水戰一來一往互罵白癡。瑞恩航空執行長歐萊瑞：「感謝他帶來的絕佳宣傳效果，這讓我們的訂位量大幅成長。過去五天內成長了大約2%到3%，以我們的營運規模來看，這是非常可觀的提升。所以，謝謝馬斯克先生。」

事實上瑞恩航空本來就很會炒話題，多次拋出爭議行銷，像是推出站票或在上廁所要額外付費，還曾推出性感的空姐月曆，甚至為了節省燃油費，要求過胖的空姐要減肥，來減輕客機重量。瑞恩航空執行長歐萊瑞：「我認為不能屈從於川普先生對格陵蘭的要求。否則我不知道，一旦中國索求台灣，或是俄羅斯決定也對波蘭或波羅的海國家提出要求時，我不知道我們又該如何回應。」

歐萊瑞很會踩話題熱點，記者會上還扯到最近全球關注的台海情勢。但馬斯克也不是省油的燈，放話要收購瑞恩航空，但他有可能不是說說而已，因為當初威脅說要買下Twitter，最後真的進了他的口袋，這場全球首富和歐洲最大廉航CEO的口水戰，是否真會升級為收購戰也引發關注。

