馬斯克樂觀預言！ AI應用將驅動美國經濟三位數成長

【緯來新聞網】特斯拉執行長馬斯克週四（25日）在社群平台 X 上大膽預測，受 AI 應用推動，美國經濟將迎來爆發性成長。針對美國第三季 GDP 成長 4.3％ 的數據，有網友直言「太瘋狂了，看不出來」。馬斯克對此則回應，「在 12 至 18 個月內將有兩位數成長；若 AI 應用代表經濟成長(本來就應該是)，五年內更可能是三位數」。

（圖／達志影像）

自 5 月底卸下政府效率部（DOGE）職務後，馬斯克全力回歸個人事業，重心鎖定 AI 模型 Grok 的開發與訓練。他正積極整合旗下商業資源推動 xAI 的發展，包括獲 SpaceX 投資 20 億美元；此外，特斯拉股東也批准了高達 1 兆美元的薪酬方案，顯示投資者全力支持他將公司轉型為 AI 與機器人領域巨頭的願景。



然而，這番宏大預測引發各界兩極討論。不少網友虧他「準確預測」並非強項，並質疑其過往多次跳票的紀錄，例如承諾多年的特斯拉「全自駕」至今仍未達 Level 5，以及曾宣稱能在年底發表的新款跑車 Roadster 具備「飛行科技」，但目前距離年底僅剩幾天，仍未見實質進展。



儘管外界存疑，馬斯克仍堅信 AI 是經濟成長的縮影。這場關於美國經濟能否因技術革命而實現倍數增長的言論，已隨著他對 AI 產業的重金投入，再次成為全球科技與金融圈的熱議焦點。

