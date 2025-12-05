馬斯克死對頭也要搞火箭 OpenAI執行長主張到太空找能源

OpenAI執行長薩姆．阿特曼（Sam Altman）據傳正積極評估跨入太空產業，可能透過創辦、投資或收購火箭公司，為未來人工智慧龐大的能源需求尋找全新的解決方案。外界普遍認為，阿特曼此舉意味著他或將在太空領域與老對手伊隆．馬斯克（Elon Musk）再次正面交鋒。



《華爾街日報》12月4日報導指出，阿特曼近幾個月來持續與多家火箭發射相關企業接觸，並探討直接注資或買下股權的可能性，目標是掌握進入太空的能力。消息人士透露，阿特曼的最終構想是打造「太空資料中心」，以太陽能作為供應來源，應對下一代AI系統急遽成長的電力與運算需求。

今年夏天便已接觸新創火箭公司

報導指出，今年夏天阿特曼便已接觸位於美國華盛頓州的新創火箭公司Stoke Space，該公司由前藍色起源（Blue Origin）工程師組成，正研發名為「Nova」的全可重複使用火箭，定位與SpaceX的星艦概念相近。兩造在秋季時曾進入深入磋商階段，傳出OpenAI提出分階段注資數十億美元的計畫，最終可能取得Stoke Space多數股權。然而近期談判進展逐漸冷卻，並未持續升溫。

阿特曼此時積極關注火箭產業，引發外界聯想。OpenAI去年以來大幅擴張基礎建設，並積極籌措數百億美元資金，但未完整公開資金用途與償還方式，使其財務策略成為輿論焦點。另一方面，OpenAI近期又面臨市場競爭壓力，在ChatGPT的市占被Google Gemini快速逼近後，阿特曼本周稍早在內部發布「Code Red」指令，要求全公司集中火力強化核心產品。

外界觀察，阿特曼之所以推動火箭相關計畫，背後與他長期關注能源與運算資源的思考脈絡一致。他多次公開表示，AI最終將使全球電力需求呈爆炸成長，而地球上的能源及散熱條件終將成為瓶頸，因此將資料中心移至太空、直接利用太陽能，是遲早要面對的方向。包括馬斯克、亞馬遜創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）以及Google執行長桑達爾．皮查伊（Sundar Pichai）也都曾提出類似概念。

曾提未來可能建造巨型「戴森球」

阿特曼與馬斯克之間的緊張關係也再度成為討論焦點。兩人曾在2015年共同創辦OpenAI，但因理念與發展方向不同，馬斯克於2018年退出，之後創立與OpenAI直接競爭的xAI。近年阿特曼在腦機介面等領域的投資布局，也被外界視為對馬斯克事業版圖的新一輪挑戰。

事實上，阿特曼今年已多次暗示他對太空方向的興趣。他在節目中提到未來可能建造巨型「戴森球」（Dyson Sphere）以收集恆星能量，並在6月於X平台詢問「是否應該創辦一家火箭公司」。他當時表示，希望人類未來的能源使用量遠遠超越地球本身的產能，顯示他對超越地球資源限制的願景早已成形。

