馬斯克玩火自焚！竟在沙烏地阿拉伯宴會上發表「爆炸性言論」

馬斯克與輝瑞執行長阿爾伯特．布爾拉（Albert Bourla）互動遭拍。圖／翻攝自X

美國與沙烏地阿拉伯於19日在華府舉行「美沙投資論壇」，就在論壇前夕，美國總統川普在白宮設宴款待沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman），並邀請包括輝達NVIDIA執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等商界人士參加；不過唇語專家分析，特斯拉執行長馬斯克竟在場上向輝瑞執行長布爾拉發表「爆炸性言論」。

根據外媒報導，美國總統川普日前設宴款待沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman），這是自2018年美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇刺身亡後，7年來首次拜訪白宮。

美國與沙烏地阿拉伯於19日在華府舉行「美沙投資論壇」。圖／翻攝自The White House

該場宴會出席者包括川普兒子小唐納德．特朗普、美國國務卿馬可．盧比奧（Marco A. Rubio）、眾議院議長邁克．約翰遜（James Michael Johnson）、福斯新聞台主播拜爾（William Bret Baier），商界領袖輝達執行長黃仁勳、通用汽車公司執行長瑪麗·特蕾莎·芭拉（Mary Teresa Barra），就連足球巨星C羅也以特別嘉賓身分出席晚宴。

川普在論壇前一天設宴邀請政商參加。圖／翻攝自The White House

川普在論壇前一天設宴邀請政商參加，包括輝達執行長黃仁勳也有出席。圖／翻攝自The White House

宴會冠蓋雲集，川普妻子梅蘭妮亞更穿著價值3350美元（約新台幣10萬元）的綠色禮服向沙烏地阿拉伯致敬；不過唇語專家尼古拉．希克林（Nicola Hickling）見馬斯克對輝瑞執行長阿爾伯特．布爾拉（Albert Bourla）互動，似乎有些不對勁。

唇語專家分析，馬斯克在宴會上先是抿了一口杯子裡的酒，調皮地問道爆炸性言論「你覺得他是不是恐怖分子？」當下布爾拉似乎對這個問題感到震驚，隨即淺淺笑了一下；該片段在社群瘋傳，目前馬斯克及布爾拉並未回應此事。



