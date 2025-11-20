鏡報

馬斯克玩火自焚！竟在沙烏地阿拉伯宴會上發表「爆炸性言論」

鏡報 吳宜錡
馬斯克與輝瑞執行長阿爾伯特．布爾拉（Albert Bourla）互動遭拍。圖／翻攝自X
馬斯克與輝瑞執行長阿爾伯特．布爾拉（Albert Bourla）互動遭拍。圖／翻攝自X

美國與沙烏地阿拉伯於19日在華府舉行「美沙投資論壇」，就在論壇前夕，美國總統川普在白宮設宴款待沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman），並邀請包括輝達NVIDIA執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等商界人士參加；不過唇語專家分析，特斯拉執行長馬斯克竟在場上向輝瑞執行長布爾拉發表「爆炸性言論」。

根據外媒報導，美國總統川普日前設宴款待沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman），這是自2018年美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇刺身亡後，7年來首次拜訪白宮。

美國與沙烏地阿拉伯於19日在華府舉行「美沙投資論壇」。圖／翻攝自The White House
美國與沙烏地阿拉伯於19日在華府舉行「美沙投資論壇」。圖／翻攝自The White House

該場宴會出席者包括川普兒子小唐納德．特朗普、美國國務卿馬可．盧比奧（Marco A. Rubio）、眾議院議長邁克．約翰遜（James Michael Johnson）、福斯新聞台主播拜爾（William Bret Baier），商界領袖輝達執行長黃仁勳、通用汽車公司執行長瑪麗·特蕾莎·芭拉（Mary Teresa Barra），就連足球巨星C羅也以特別嘉賓身分出席晚宴。

川普在論壇前一天設宴邀請政商參加。圖／翻攝自The White House
川普在論壇前一天設宴邀請政商參加。圖／翻攝自The White House
川普在論壇前一天設宴邀請政商參加，包括輝達執行長黃仁勳也有出席。圖／翻攝自The White House
川普在論壇前一天設宴邀請政商參加，包括輝達執行長黃仁勳也有出席。圖／翻攝自The White House

宴會冠蓋雲集，川普妻子梅蘭妮亞更穿著價值3350美元（約新台幣10萬元）的綠色禮服向沙烏地阿拉伯致敬；不過唇語專家尼古拉．希克林（Nicola Hickling）見馬斯克對輝瑞執行長阿爾伯特．布爾拉（Albert Bourla）互動，似乎有些不對勁。

唇語專家分析，馬斯克在宴會上先是抿了一口杯子裡的酒，調皮地問道爆炸性言論「你覺得他是不是恐怖分子？」當下布爾拉似乎對這個問題感到震驚，隨即淺淺笑了一下；該片段在社群瘋傳，目前馬斯克及布爾拉並未回應此事。


