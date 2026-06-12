馬斯克畫登月大餅 SpaceX掛牌寫歷史

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（中央社記者廖漢原紐約12日專電）太空探測暨人工智慧公司SpaceX今天在紐約那斯達克交易所掛牌上市，執行長馬斯克希望未來帶消費者登上月球。這項全球最大的IPO除了吸引投資人搶購，交易所外也出現大批支持者，拉開美股AI上市熱潮的序幕。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）與營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell），12日上午前往位於紐約曼哈頓時報廣場的那斯達克交易所，出席SpaceX正式掛牌上市儀式，並為開始交易敲鐘。

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交易場內熱鬧滾滾，廣場上大批支持者與媒體記者更為史上最大IPO增添歡樂氣氛。

馬斯克在開盤交易前興奮的說，「SpaceX希望能帶你上月球」、「我有信心此刻與極棒的團隊，我們將為你做到。」

圍繞時報廣場的大型電子看板早上開始密集播放SpaceX上市形象廣告，許多遊客與支持者仰望看板上火箭發射升空的影像。

SpaceX以每股135美元，代號SPCX掛牌，計劃募資750億美元。許多IPO前的持股設有交易限制，開盤後暫時未有交易價。

投資人布羅根（Ben Brogan）表示，很興奮，SpaceX已創立23年，有很多成就，能夠上市幾近超現實。期待SpaceX有更多重大發展，現在只是開始。

他說，SpaceX可能比特斯拉（Tesla）還要龐大，整合發射與太空運作，現在納入人工智慧（AI），資本市場將會看到前所未有的（價值）高升。

美國資本市場在美中關係變化與疫情下已10多年未見上市熱潮，SpaceX上市吸引大批媒體記者採訪。

阿里巴巴於2014年在美上市，募股金額約250億美元，SpaceX上市規模是阿里巴巴的3倍，同時超越沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2019年在沙國證交所約290億美元的紀錄，成為史上最大IPO。

馬斯克的粉絲艾維斯（Elvis）表示，從未來價值來看，這是全球最大企業掛牌上市，也是邁向未來的一步。如果不上市，SpaceX可能200年後才能帶人類進行太空探險，「到時我們都不在了，這是為未來鋪路」。

他認為，SpaceX剛上市集資可發展更多計畫，馬斯克也失敗過，15年、20年幾乎破產。他們成就很多，星鏈（Starlink）就是其中一項，網路可連結各地，搭船在海上數月、數年，都可連結網路。

AI浪潮數年來帶動美國與台灣、韓國、日本等股市大幅上漲，晶片設計製造及相關業者身價水漲船高。

SpaceX打開美國科技暨人工智慧新創業者上市潮，AI新創公司Anthropic與OpenAI已提交上市計畫，兩間公司預期市值都近上兆美元，Anthropic可能今年秋天掛牌。（編輯：陳正健）1150612