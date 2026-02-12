馬斯克痛失兩名AI猛將 矽谷AI人才爭奪戰進入白熱化階段

根據《紐約時報》等外媒報導，由馬斯克（Elon Musk）創立的人工智慧新創公司xAI再度陷入人事動盪。本周內，兩名核心共同創辦人相繼宣布辭職，這意味著2023年公司成立時的12人創始團隊，至今已有半數成員（6位）相繼離去。這波大規模的人才出走潮，正值xAI準備與SpaceX合併並計畫於今年夏季進行首次公開募股（IPO）的關鍵時刻，引發外界對其人才留任能力與企業文化的高度關注。



這波離職潮始於2月9日晚間，共同創辦人吳宇懷（Tony Wu）在馬斯克旗下的社群平台X上公開發文，表示「是時候開啟下一個章節」，正式揮別xAI。不到24小時後，另一位在AI研究界享有盛譽的核心成員吉米．巴（Jimmy Ba）也跟進宣布週二為其在職最後一天，並在文中感謝馬斯克「將我們聚集在一起，共同經歷這段不可思議的旅程」。

與航太巨頭SpaceX合併



吉米．巴在AI領域地位舉足輕重，對xAI旗下的聊天機器人Grok系列模型開發貢獻極大，包括正處於研發階段的Grok4。他在離職宣言中以技術術語自嘲：「是時候重新校準我對大局的梯度下降（gradient）了。」而TonyWu則是負責構建公司核心推理能力的關鍵人物。這兩位大將的離去，無疑對xAI的研發進度構成重大打擊。

xAI目前的處境極為複雜。上周，xAI宣布與馬斯克的航太巨頭SpaceX合併，合併後的實體估值已突破2000億美元。市場傳出消息，這家龐大的合併實體最快將於今年夏季掛牌上市。

市場看好以SpaceX為主體的新公司市值有機會破兆美元。（資料照，美聯社）

然而，在財務估值創下新高的同時，xAI也面臨沉重的法律與社會輿論壓力。該公司的Grok聊天機器人及其圖像生成工具，因技術漏洞導致用戶能大規模生成深偽（Deepfake）色情影像，甚至涉及未成年人，引發多國監管機構的嚴厲調查與消費者大規模抵制。

面對人才凋零，馬斯克在2月10日晚間的全員大會上試圖穩定軍心。據悉，馬斯克在會中承認了人事更迭，並定調為「組織重組」。他表示：「在這種情況下，有些人更適合公司的初創階段，而不適合後期階段。」此舉被外界解讀為對離職者的冷處理。

矽谷技術人才爭奪戰進入白熱化



在同場會議中，馬斯克也向員工展示了與SpaceX合併後的宏偉願景。他透露，未來計畫在月球建立工廠以生產「AI衛星」，並利用「太空彈射器」將其送入軌道，甚至打算在太空布建數據中心，以擴張xAI龐大的運算需求。

xAI的人員流動並非個案，而是當前人工智慧產業激烈競爭的縮影。隨著OpenAI、Google及Anthropic等巨頭為了爭奪頂尖研究員，不惜開出高達千萬美元、甚至傳出破億美元的驚人薪資包，技術人才的爭奪戰已進入白熱化階段。對xAI而言，如何在追求上市目標與解決技術爭議的同時，穩住剩下的一半創始團隊，將是馬斯克未來幾個月最嚴峻的挑戰。



