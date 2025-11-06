馬斯克發布「不自殺聲明」：如果掌握外星人證據 一定公開
哈佛大學天體物理學家阿維‧勒布（Avi Loeb）在研究7月1日首次被發現的星際物體「3I/ATLAS（前稱A11pl3Z）」後，發表一份極具爭議的論文，稱其可能是一艘外星飛船，且不排除在11月21日至12月5日最接近地球時發動攻擊。相關話題在美國的網友間引發熱烈討論，全球首富馬斯克回答到相關問題時，還公開發表「不自殺聲明」。
馬斯克日前上喜劇演員喬‧羅根（Joe Rogan）所主持的節目《喬‧羅根體驗》時，雙方進行了超過3小時的對談，話題更是包羅萬象。喬‧羅根提問，是否有關注3I/ATLAS。馬斯克回答，「我不知道那是彗星還是什麼，如果我有掌握任何外星人存在的證據，我會上的你的節目，在你的節目上公布」。
馬斯克強調，「我對著鏡頭說，我永遠不會自殺」。喬‧羅根也附和，「如果有人說你自殺，我會拚死反駁，我絕對不會相信」。
馬斯克相當確定一件事，由於天體「3I/ATLAS」體積龐大，且幾乎完全由鎳組成，這顆可能其實是一艘太空船的天體，若撞上地球，有可能摧毀整個大陸……甚至更嚴重，大概會讓人類幾乎滅絕。」
馬斯克指出，這得看它的總質量，化石紀錄中有5次被認為是重大滅絕事件，其中最大的一次是二疊紀滅絕，幾乎所有生命都消失了，那次滅絕其實是歷經數百萬年才發生的。
馬斯克進一步解釋，除非撞擊的規模大到能造成全球性的物種大滅絕，否則在2億年的化石紀錄中根本看不出來，事實上，地球歷史上可能發生過多次這種規模的撞擊事件，足以讓北美洲一半的生命完全消失。
羅根聽到這裡震驚地回應：「而我們現在根本拿它沒辦法。」
天體物理學家勒布日前所發布的論文指出，「3I/ATLAS」是迄今為止第3個疑似探測到的星際訪客，正以每秒超過60公里的驚人速度穿越太陽系，不但無法用人類現有火箭攔截，該物體的軌道特性，也使其容易在不被察覺的情況下接近地球。
勒布認為，如果「3I/ATLAS」是自然天體，早該發現數百萬個類似物體，但事實卻並非如此，在確定真相之前不應排除任何可能性「它可能拯救我們，也可能毀滅我們，我們最好為2種情況都做好準備」。
勒布更以研究建議美國航太總署（NASA）加以攔截，甚至喊話政府應成立工作小組，找來各界學者應對各種可能的發生「如果它真的不是一塊太空石頭，代表有訪客已經在我們的後院了」。
對於勒布的理論，學界普遍不接受，認為「3I/ATLAS」只是一顆彗星。牛津大學天文學家林托特（Chris Lintott）更痛批，勒布的想法荒謬至極，外星飛船或探測器的說法，是對於研究的莫大侮辱。
