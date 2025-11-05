馬斯克發表不自殺聲明! 第三個星際天體現身 哈佛專家疑是「外星飛船」

7 月 21 日哈伯太空望遠鏡拍下的 3I/ATLAS。 圖：翻攝自美國太空總署

[Newtalk新聞] 近期美國太空總署（NASA）觀測到了一個奇特的天體，其名為「3I/ATLAS」，是一顆星際天體——即不受恆星引力拘束的彗星，如著名的鮑里索夫彗星（2I/Borisov），而 3I/ATLAS 是第 3 個被確認的太陽系外天體。據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，由於其運動軌跡有些不尋常，部分人士認為該彗星有可能來自外星科技。

以 3I/ATLAS 為原型繪製的外星飛船想像圖。圖：翻攝自 X《 Concerned Citizen 》

前哈佛天文系主任亞伯拉罕．勒布（Abraham Loeb）在〈Joe Rogan Experience〉Podcast 節目上談到 3I/ATLAS，他認為這個天體相當不尋常，噴流狀輻射是指向太陽而非遠離，且彗尾也相當不明顯。再者，此天體每秒噴出四克鎳元素羽流，卻沒有包含鐵元素的證據，這是彗星中是聞所未聞的現象。勒布對於其異常的軌跡也表示關注，其受引力的影響亦十分奇特，這可能表明它是某種外星探測器，甚至可能對地球造成威脅。

他認為美國太空總署沒有提供完整的數據與圖像資料，表示「比起與外星智慧有關，更像是與地球愚蠢有關」。而 NASA 官方則表示，3I/ATLAS 對地球沒有威脅。

亞伯拉罕．勒布在節目上討論 3I/ATLAS。圖：翻攝自 X《 Ezee 》

《印度時報》（Times of India）表示，SpaceX 創辦人馬斯克也上了同一檔節目，他提到重力之外的東西正在影響彗星的軌跡，因此確實不排除外星人的可能性。

關於天體的鎳元素特徵，他提到許多彗星與小行星的主要成分確實是鎳，地球上開採鎳礦的地點通常就是曾被小行星或彗星撞擊的區域。假如 3I/ATLAS 是個飛船，那將是相當大的飛船，倘若其完全由鎳構成，一旦撞擊地球「可能摧毀一整片大陸，甚至造成更嚴重的災難」。

另人稱奇的是，馬斯克隨後發表了一項「不自殺聲明」，表示 :「我永遠不會自殺，說清楚了。所以各位，我在鏡頭前承諾，我永遠不會自殺！」，其可能是回應關於知道外星人真相的人，會被壓制乃至滅口的陰謀論。

