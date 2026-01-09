馬斯克發豪語：特斯拉將打造可抽菸的2奈米晶圓廠 工程師無塵衣穿更緊了

台積電等晶圓代工業巨頭斥資數十億美元，建造超潔淨室，因為即使一根睫毛都可能毀掉價值數百萬美元的晶圓。（圖片來源／Wiki）

美國電動汽車製造商特斯拉的執行長馬斯克（Elon Musk）近日又發狂言，這位世界首富說他想蓋一座可以抽菸吃起司漢堡的2奈米晶片製造廠，他打賭特斯拉會顛覆人們對晶圓廠無塵室的認知。

馬斯克異想天開提出大膽構想

美國科技新聞網站《Tom's Hardware》與《HotHardware》報導，馬斯克宣布他最新的顛覆傳統計劃：「沒有無塵室的晶圓廠」（Dirty Fab ），打造一個環境管理極其寬鬆的晶圓實驗室，你可以在裡面抽煙、吃雙層芝士漢堡。

廣告 廣告

他的豪言狂語讓各地的半導體工程師驚恐萬分，紛紛搖頭，把他們的無塵服穿得更緊實。

像台積電、三星、英特爾這樣的晶圓代工業巨頭斥資數十億美元，建造超潔淨室，因為即使一根睫毛都可能毀掉價值數百萬美元的晶圓，但馬斯克認為，矽晶圓的未來可以更加「油膩」（grease）。

最近一次，馬斯克接受Peter Diamandis的「登月計畫」（Moonshots）播客採訪時，提出一個2奈米製程的TeraFab大膽願景，徹底顛覆傳統的生產規則。

馬斯克認為，現代晶片製造過程那種如同修道院般冷冰冰的氛圍是一種不必要的「過度優化」（over-optimization），不僅阻礙生產效率，更重要的是，它讓工程師無法在自己的座位享用一頓像樣的午餐。

馬斯克認為無塵室不應該存在

馬斯克直指，晶片製造業蓋無塵室的方式是錯誤的。這位特斯拉和SpaceX的掌門人承諾，一旦特斯拉建成自家的2奈米晶圓製造廠，他就會在那裡吃起司漢堡、抽雪茄。

「我認為他們現在建造的無塵室存在問題，我敢打賭，特斯拉一定會建成一座2奈米晶片製造廠「TeraFab」，而且我可以在裡面吃起司漢堡、抽雪茄。」馬斯克在接受Moonshots採訪時說道。

馬斯克聲稱「TeraFab」晶片製造廠，可能是滿足特斯拉龐大AI半導體需求的唯一答案。他還誇獎三星德州的晶圓廠超越台積電的亞利桑那晶圓廠。

馬斯克甚至發下豪語：「我最終將以比其他所有AI晶片加起來都更高的產量製造晶片」。

本質上，這種「髒晶圓廠」（dirty fab）的理念是對ISO 1等級潔淨環境的否定。在正常情況下，這類工廠需要配備空氣濾清系統，每隔幾秒鐘就更換一次室內空氣，以防止灰塵落在精密電路上。

「髒晶圓廠」是在否定ISO 1等級潔淨環境

然而，馬斯克設想的晶圓廠裡面，員工可以穿著便服四處走動，身上或許還沾著些許咖啡漬，一邊大口吃著起司漢堡。他甚至開玩笑說，或許可以在工廠裡抽雪茄，但從技術上來看，這些作法是嚴重違規的。

馬斯克認為，他構想的合理性在於機器本身。他主張，與其將整棟大樓都建成無塵室，不如將「潔淨」的範圍縮小到設備層面。

這種反潔淨室的說法，聽起來或許有些異想天開，但它其實是特斯拉更大賭注的計畫：特斯拉希望像革新汽車組裝一樣革新晶片製造。

馬斯克相信，透過省去空氣淨化的巨額開銷和耗時的防護服穿戴流程，他可以大幅降低晶片生產成本，這正是馬斯克慣用的伎倆：大概是他發現一種其他人不敢嘗試的巨大效率提升方法，或是特斯拉即將生產出世界上最昂貴的2奈米「晶片」。

晶圓廠區全面禁止抽菸和飲食

現代化晶圓廠是大型的整合製造設施，包括用於晶圓加工的超潔淨生產潔淨室。同時，無塵室本質上是晶圓廠建築內的獨立建築，因為它們與晶圓廠外殼的其他部分完全隔離。潔淨室的潔淨度由ISO等級標準規定，該標準定義不同粒徑下每立方公尺空氣中的顆粒數量。

由於控制污染和安全要求，在晶圓廠的其他區域飲食和吸煙也是被禁止。理論上，馬斯克可以在辦公室區域吃漢堡、抽雪茄，這在今天也是有可能的，不過，大多數辦公大樓內仍禁止吸煙。

然而，如果馬斯克天馬行空的想法最後成功了，特斯拉計畫打造的晶圓廠TeraFab，可能會徹底顛覆半導體產業，證明下一代運算的秘訣並非空氣濾網，而是一點想像和一些薯條，但話說回來，馬斯克也是常常犯錯的。

外媒《Wccftech》報導直言，「如果馬斯克打算在他的晶圓廠裡抽雪茄，那麼晶片的良率與產出，恐怕只能自求多福了。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

從被守護到守護者：養心素善會的公益行腳，看見不完美鏡頭下的真摯感動

在野黨封殺總預算後草草休會 民進黨備戰「離島條例」虛驚一場

證交所2026戰略：IPO加速掛牌聚焦「台灣元素」 研議延長交易時間與國際對標

