馬斯克發豪語！要蓋能嗑漢堡的2奈米晶圓廠

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）表示特斯拉將要打造自家2奈米晶圓廠，還說自己未來將可以在特斯拉的晶圓廠中大啖起司漢堡並抽雪茄。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國億萬富翁、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）素以敢於發表大膽預言出名，他近日又發下豪語，稱特斯拉將要打造自家2奈米晶圓廠，還說現代晶圓廠設置無塵室的方式是錯誤的，馬斯克說自己將可以在特斯拉的2奈米晶圓廠中大啖起司漢堡並抽雪茄。不過，馬斯克的這番言論也引來科技媒體的吐槽。

根據《Tom's Hardware》報導，馬斯克本週接受Moonshots Podcast訪問時表示，「我認為這些現代晶圓廠的無塵室設計搞錯方向了，我敢打賭，特斯拉將擁有一座2納米晶圓廠，而且我可以在工廠裡面一邊吃起司漢堡、一邊抽雪茄」。

被問到要如何保護晶圓免受漢堡油脂污染的方法時，馬斯克回答說，所有晶圓都應該始終處於密封狀態，「只要讓晶圓在全程都維持隔離狀態即可」。

科技媒體吐槽：欠缺專業知識

對於馬斯克的「賭注」，報導指出，現代晶圓廠是一個大型的整合製造設施，包括進行晶圓加工的超高潔淨度無塵室，位於下層的真空泵、氣體處理與排氣系統，用於維護與公用設施的專用設備服務走廊；中央化學品供應與廢棄物管理基礎設施；以及用於行政辦公、工程技術與監控的辦公園區和控制區。

無塵室本質上像是「工廠中的工廠」，因為它們與晶圓廠的其他部分完全隔離。無塵室的清潔度由ISO級別標準定義，規定了每立方公尺空氣中不同尺寸粒子的數量限值，最關鍵的製程步驟皆要求在ISO 1級和2級的環境中進行，而即便是在較低級別的ISO 3級無塵室，在裡面抽菸或吃漢堡也是絕對禁止的，因為這會產生數億甚至數十億顆微粒。

即使晶圓的隔離措施完美無缺，人類光是呼吸就會產生數百萬個微粒以及水分，進而影響環境與超靈敏的EUV光刻機，甚至可能影響整個晶圓廠的化學過程，更不要說在旁邊吃漢堡了。

理論上，馬斯克可以在晶圓廠的辦公區域吃漢堡、抽雪茄，只是大多數工廠由於污染控制和安全要求，本來就會禁止飲食與抽菸，這與晶圓廠的製程技術無關，就像大多數辦公大樓也會禁止抽菸一樣。

報導最後看衰馬斯克，認為考慮到晶圓製造的複雜性，特斯拉不太可能實現建立自身晶圓廠的野心。此外，「從馬斯克的言論來看，他似乎並不具備現代尖端半導體晶圓廠運作的專業知識」。

無論有沒有無塵室 馬斯克想自主打造晶圓廠是認真的

另一家科技媒體《WccfTech》報導也指出，如果馬斯克真的打算在他的特斯拉晶圓廠裡抽雪茄，「那他的良率和晶圓產量恐怕就難保了」。

不同的是，《WccfTech》並未直接認為特斯拉建造晶圓廠不可行，這已經不是馬斯克第一次提出特斯拉想要擁有自身的晶片製造量能，由於AI熱潮帶來了前所未有的需求，半導體的供應正成為大型科技公司面臨的一大限制因素，這是特斯拉認為有必要打造自身晶圓廠的原因，雖然特斯拉在半導體製造方面並無經驗，但可以與代工廠夥伴建立某種合作關係，來達成設置晶圓廠的目標。

馬斯克預期AI熱潮會讓晶圓需求大大增加，他甚至預估未來特斯拉每年需要1000～2000億晶片，這樣的估計聽起來很誇張，但馬斯克似乎是認真的。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！



