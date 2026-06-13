馬斯克的1兆美元等於啥？外媒比喻超直白

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▲1兆美元大概是什麼概念？有外媒從鈔票連接長度、能買到的東西數量、國家GDP的角度拆解。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWNEWS今日新聞] 太空探索公司SpaceX 美國時間12日正式掛牌上市，第一天股價即大漲19.22%，市值破2.1兆美元，而馬斯克（Elon Musk）也因持有的SpaceX、特斯拉股份價值水漲船高，身價飆破1兆美元，成為全球首位兆元富翁。外媒《美聯社》直接列舉幾個生活實例，試圖讓讀者了解1兆美元究竟是什麼概念。

1. 往返月球200多次

如果把一兆張1美元的鈔票，首尾相連放在一起，總長度將近9700萬英里（約1.56億公里）。

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《美聯社》引述美國國家航空暨太空總署（NASA）說法，月球距離地球的單趟平均距離為23萬8855英里（約38萬4400公里），來回距離為47萬7710英里（約76萬8799公里），9700萬英里相當於往返月球200多次。

2. 地球上每個人分到122美元

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的最新數據顯示，目前地球上有著近82億人口，如果將1兆美元平均分配給所有人，每人將獲得近122美元。

3. 南非GDP的兩倍

一兆美元是馬斯克出生地南非，1年國內生產毛額（GDP）的2倍以上。

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）2026年的數據顯示，南非1年產出的所有商品與勞務市場總價值，約為4800億美元。

目前，全球只有約21個國家的年度GDP超過1兆美元，前2名分別是美國（32.38兆美元）、中國（20.85兆美元）。

4. 美國250萬戶家庭

聖路易斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis ）的最新數據顯示，美國房屋的銷售價格中位數，1棟約為40萬3200美元， 1兆美元相當於能買到近250萬套中位數的房子。

5. 將近2500億加侖的汽油

以美國目前的汽油價格計算，加上美國汽車協會（AAA）截至週五的最新數據來看，每加侖（gallon）平均價格接近4.11美元，1兆美元可以購買超過2430億加侖的普通燃料。

6. 比世界第2名的富豪，還多出7000多億美元

報導提到，截至美國時間週五中午為止，Google聯合創始人佩奇（Larry Page）是全球第2大富豪，淨資產近2940億美元，距離1兆美元還差7060億美元。

事實上，在《富比士》富豪榜上，排在馬斯克之後的4人，除了佩奇之外，還包括谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin，2710億美元）、亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos，2490億美元）、甲骨文的埃里森（Larry Ellison，2320億美元）。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



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