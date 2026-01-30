馬斯克的SpaceX和xAI談合併 一文看建置太空AI資料中心的真正盤算

在白宮橢圓形辦公室舉行的記者會上，馬斯克2025年5月聆聽美國總統川普演講。（美聯社）



億萬富豪馬斯克正旗下的航太公司SpaceX和人工智慧公司xAI正討論合併事宜。此舉在於打造「太空AI資料中心」，利用軌道太陽能解決地面資料中心在運算時的高電力與冷卻成本。雖然專家對該計畫是否真能壓低成本存疑，但分析指出，這項佈局的核心可能在於搶佔美國國防與軍事AI應用的戰略地位。

根據一名知情人士以及路透社看到的2份近期公司文件，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的航太公司Space X與人工智慧（AI）公司xAI正在討論合併。該合併將使馬斯克的火箭、星鏈（Starlink）、社群媒體平台X，和AI聊天機器人Grok整合到同一個體系之下。該計畫將為SpaceX把資料中心送入軌道的努力注入新動能，而馬斯克這麼做是為了預計在6月的大規模首次公開發行（IPO）鋪路。

根據擬議中的合併方案，xAI的股份將兌換為SpaceX的股份。知情人士指出，作為交易的一部分，某些xAI的高階主管可以選擇領現金，而非SpaceX的股票，但該計畫的最終協議尚未簽署，交易時間和架構仍可能發生變動。

知情人士表示，已有2家實體在內華達州設立，以協助這筆交易進行。內華達州的公司申報文件顯示，這些實體是在1月21日設立的，其中一家是有限責任公司（LLC）將SpaceX和SpaceX財務長強生（Bret Johnsen）列為管理成員，另一家則僅列出強生是該公司的唯一主管。

馬斯克拋太空資料中心藍圖

彭博報導，馬斯克的宏大願景是把資料中心送入太空，為人工智慧進行複雜運算。路透報導，馬斯克上週在瑞士達沃斯發言稱，「放置AI成本最低的地方將會是在太空。這在2年內就會實現，最遲或許是3年。」

若SpaceX與xAI合併，xAI將能直接利用SpaceX在軌道上的衛星網路提供強大運算能力，克服地面資料中心的空間與冷卻限制。

而特斯拉的能源儲存技術，則能為這些太空AI資料中心提供太陽能電力方案，降低AI模型在訓練與運作時所需的大量運算能力成本，而這些運算能力本身高度依賴電力，核心就是要把電力成本壓低。此外，馬斯克也曾討論利用SpaceX的星艦火箭，將特斯拉的Optimus機器人運送至月球及火星。

這個計畫正值馬斯克與Google、臉書母公司Meta和OpenAI等科技巨頭，競爭AI領域的主導地位。美國網際網路巨頭亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍色起源（Blue Origin）已宣布，將建立一個由數千顆衛星組成、具高容量的骨幹網路；而 Google則正透過「太陽捕手」專案（Project Suncatcher）研究以太空為基礎的資料中心。

太空AI資料中心壓低電力成本？

路透社報導，雖然美國各大科技企業如火如荼地搶攻太空AI資料中心這塊領域，但太空型資料中心仍屬於早期概念，可能會仰賴數百顆以太陽能供電、在軌道上彼此連結的衛星網路，來處理像xAI的Grok、OpenAI的ChatGPT這類AI系統所需的龐大運算需求。

由於地球上的高耗能資料中心變得越來越貴、難以營運。支持者指出，在大氣層上運作資料中心，幾乎可以持續獲得太陽能，免除地面資料中心運作過程中最主要的冷卻成本，從而可能大幅提升AI處理效率。

發射成本、宇宙輻射、太空碎片更花錢

但在AI投資快速，且往往難以預測其變化之際，於太空中建置資料中心，仍然是一項高風險的構想。分析師與部分產業高層質疑，為了因應太空環境而量身打造這些系統所增加的成本，是否能否換來原本設想中的能源成本降低。

工程師與太空領域專家則警告，商業可行性距離實現仍有好幾年，畢竟還得面臨太空碎片帶來的重大風險、硬體必須防禦宇宙輻射、缺乏人員親自維修，以及高昂的發射成本等問題。

德意志銀行預期，首批小規模的太空資料中心將於2027年到2028年間展開部署，用來測試技術本身與經濟可行性，若這些初期任務成功，可能規模達數百甚至數千顆衛星的大型星座，要等到2030年代才會出現。

馬斯克企業整併搶占國防高地

美國太空衛星產業顧問分析公司Quilty Analytics的亨利（Caleb Henry）表示，由於美國國防部近年正加速將AI導入軍事網路中，所以若馬斯克將xAI納入SpaceX旗下，可能有助於提升SpaceX向五角大廈爭取大型國防合約的地位。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月稍早曾造訪SpaceX位於德州的「星際基地」（Starbase）開發據點。他當時表示xAI的語言模型及其聊天機器人Grok，將被整合進軍事網路，作為五角大廈「AI加速戰略」的一環，以加快軍方的決策與規畫速度。xAI已與五角大廈簽下合約，金額最高可達2億美元，將向其提供Grok相關產品。

而SpaceX的「星鏈」（Starlink）及其國安版本「星盾」（Starshield）早已大量依賴AI，例如在衛星軌道上進行自動化衛星機動操作。「星盾」目前在與美國情報機構簽署的合約下，正打造一個由數百顆機密衛星組成的網路，這些衛星配備不同感測器，預計將運用AI來協助追蹤地表上移動的目標。

