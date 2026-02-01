馬斯克的SpaceX準備將100萬顆AI算力衛星送入太空

伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX已申請在地球軌道部署100萬顆衛星，為人工智慧（AI）提供算力。

申請文件稱，「軌道資料中心」是因應AI運算需求快速成長時，最具成本效益且最節能的方式。

傳統上，資料中心是由大量強大電腦組成的巨大倉庫，用於處理與儲存數據。但馬斯克的航天公司表示，隨著AI使用日益擴張，其運算需求已開始超越「地面能力」。

若該計劃成真，SpaceX在軌衛星的數量將大幅增加。該公司Starlink網路目前擁有近 10,000 顆衛星，已被指控造成太空擁塞。馬斯克否認相關指控。

廣告 廣告

根據週五提交給美國聯邦通訊委員會（FCC）的申請，新網絡可能由多達100萬顆太陽能供電的衛星組成——文件並未透露具體時間表。

SpaceX稱，這套系統將能提供足以服務「全球數十億使用者」所需的算力。

公司還表示，這將是邁向「成為卡達肖夫第二級文明（Kardashev II）——能夠掌控太陽全部能量的文明」的第一步。卡達肖夫等級是1960年代一位天文學家提出、用以描述假想外星文明能量利用程度的尺度。

馬斯克在他的社交平台X寫道：「這些衛星之間其實會相距非常遙遠，你甚至難以從一顆看到另一顆。太空廣闊得超乎想象。」

與提供高速網路的Starlink衛星相同，這些衛星將在近地軌道運作，高度介於 500 至 2,000 公里（310 至 1,242 英里）。

SpaceX表示，「軌道資料中心」——這一概念也正被其他公司探索——將比傳統資料中心更環保。後者需要大量電力和水用於冷卻。

一位專家先前曾告訴BBC，把硬體送入軌道依然十分昂貴，而用於保護、冷卻及供電的基礎設施也非常複雜。此外，越來越多的太空碎片也會使軌道硬體面臨更大風險。

另外一位專家則警告，低軌道航天器數量不斷增加，也讓物體間碰撞可能性升高——可能損壞設備，或將碎片送回地球。

同時，天文學家2024年曾抱怨Starlink網絡的無線電波「使望遠鏡失明」，阻礙他們的研究。

馬斯克先前曾否認他的衛星佔據過多太空空間、造成壅擠並排擠競爭者的說法。