馬斯克的X平台推新功能 意外揭發MAGA網紅圈的秘密

社群媒體X平台推新功能，揭露更多帳戶資訊細節。翻攝X平台



美國科技富豪馬斯克持有的社群媒體X平台最近推出一項新功能，可顯示各帳號所在國家和創建地。有媒體發現，不少在美國擁有許多追蹤用戶的「MAGA」網紅，其實根本不是在美國創建，引來「外部勢力」干預美國大選的疑慮。

X平台上週五公布「關於此帳號」（About This Account）新功能，藉此進一步增加帳號的透明度，讓追蹤用戶對此帳號的來源擁有更多資訊，包括帳號的創始地、何時加入X平台、更換帳戶名稱的頻繁度，以及是使用何種裝置下載X平台應用程式等。

廣告 廣告

當X平台新功能發布後，有網友發現，數十個擁有大量追蹤用戶的MAGA（讓美國再度偉大）和「美國優先」等右派網紅帳號，帳號開設地竟然是俄羅斯、印度和奈及利亞等外國地點。

一個約有40萬人追蹤、名為「MAGANationX」在自薦欄目寫著：「來自我們人民的愛國聲音」。然而在新功能推出後，所有追蹤者都能發現，這個宣稱是「美國愛國主義者」的帳號其實創設地位於東歐。

此外，一個名為「伊凡卡新聞」（IvankaNews）的美國第一千金伊凡卡粉絲帳號，創始地點位於奈及利亞。該帳號擁有約100萬名追蹤者，經常上傳有關警告伊斯蘭教危險性、非法移民威脅以及支持川普的消息。

「MAGA」網紅帳號被揭發擁有外部勢力後，許多民主黨和左派支持者紛紛叫好。左派網紅厄爾芬恩（Micah Erfan）在X平台發文寫著：「這根本是網路右派的末日。看來幾乎有一半的帳號都來自外國，卻打著美國人的旗號。」

民主黨網紅西森（Harry Sisson）也盛讚X平台新功能：「這是這個平台成立以來最棒的一天。看到所有MAGA帳號被揭發是企圖破壞美國的外部勢力，可以說是民主黨人的一大平反。包括我和其他很多人在內，都曾經提出警告。」

社群媒體帶動聲量影響政治或意識形態已是許多國家近年來所關切的現象。媒體觀察組織「MeidasTouch」共同創辦人梅瑟拉斯（Brett Meiselas）說：「想想看國會議員如何從這些帳戶中感受到聲浪壓力，這些帳戶是如何散佈虛假訊息的。」

X平台產品發展部門主管比爾（Nikita Bier）週五在發布新功能表示，這項功能「仍有一些瑕疵」。舉例來說，用戶可透過VPN改變真正的所在位置。比爾表示，X平台仍在研究如何解決。

更多太報報導

遭以色列「精準空襲」斬首二號人物 真主黨：已逾越紅線

白宮：俄烏和平方案已討論更新 川普批烏克蘭不知感恩

G20峰會未接觸李強 日相高市：對話大門沒關但堅持應有立場