馬斯克砲轟蘋果與谷歌合作，憂慮 Gemini 結合 Siri 將導致 AI 權力過度集中

xAI 創辦人 Elon Musk 指此舉威脅市場競爭，或加劇技術壟斷風險。

Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of Twitter, looks on as he attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes
雖然反應未及當時 Apple 宣佈與 OpenAI 合作般激烈，但 Elon Musk 一樣對於 Apple 與 Google 的 AI 合作有意見。這位身兼 xAI 創辦人身份的世界首富，在 Google 與 Apple 共同聲明的 X 貼文下留言，指這合作是讓 Google 獲得不合理的過度集權，畢竟他們已經有著 Android 和 Chrome。

Apple 在手機 AI 的發展一直停滯不前，早前更傳出多位負責自研 AI 服務的高層都跳船離開，內外夾擊之下都的確需要一個足夠扭轉局勢的 AI 外援。最新上任為 Apple AI 副總裁的 Amar Subramanya 更是前 Google Gemini 工程主管，似乎請來 Google 助力的決定已經早有準備。

Elon Musk Reacts to Apple and Google Teaming on Gemini-Powered Siri

Apple 招募前 Google Gemini 工程主管 Amar Subramanya 出任 AI 副總裁

Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人

Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

