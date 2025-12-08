馬斯克社媒X遭重罰 川普痛批歐洲「走向很糟糕的方向」

美國總統川普(Donald Trump)8日警告，歐洲正走向「非常糟糕的方向」。在美國政府的新國家安全戰略才剛痛批歐洲的移民問題沒幾天後，發出了新一波的猛烈批評。

川普砲轟歐盟對科技巨擘馬斯克(Elon Musk)的社群媒體平台X祭出「可惡的」1.4億美元重罰，儘管他坦承對此事並不太了解，但他仍加大攻擊力道。

川普在白宮告訴記者說，「聽著，歐洲必須非常審慎。(他們)正在採取很多行動。我們希望歐洲保持歐洲的樣子」。「歐洲正走向一些糟糕的方向。這對歐洲人民來說很不好，非常糟糕。我們不想要歐洲有這麼大的改變。他們正朝向一些非常糟糕的走向」。

廣告 廣告

這位共和黨人發表這番言論之際，正值上週新公布的美國國家安全戰略抨擊歐洲過度監管、並因移民而面臨「文明抹除」。

這項戰略報告對親密盟友的措辭令人驚訝，表示川普政府「將在歐洲各國內培養對歐洲現行發展路線的抵抗」。

川普和歐洲國家對於美國結束烏克蘭戰爭的計畫看法日益分歧，歐洲擔心華盛頓旨在迫使基輔向俄羅斯割讓領土。

克里姆林宮則歡迎川普的戰略調整，在6日表示這「在很大程度上符合」俄羅斯的願景。

在X因為違反歐盟的數位法規而被罰款之後，馬斯克表示，歐盟應該「被廢除」。布魯塞爾則駁斥他的言論是「一派胡言」。

當被問到X被罰款一事時，川普說「我認為這是不對的」。川普隨後澄清說，馬斯克並沒有打電話向他尋求協助，他會在稍後了解更多細節。