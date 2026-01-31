馬斯克私聊淫魔富豪！主動問極樂島：哪一晚最瘋

國際中心／李汶臻報導

美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被指控在美屬維京群島中的「小聖詹姆斯島（Little St. James）」、俗稱「蘿莉島」的極樂之境，為政商名流提供未成年少女。美國司法部最新公布的「淫魔案」檔案顯示，曾對外聲稱拒絕登島的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），與淫魔富豪艾普斯坦的關係「友好」，馬斯克私下曾透過電郵主動詢問並要求參加「島上最狂野的派對」。如今電郵對話內容被公開，無疑直接打臉馬斯克「撇清關係」的說法。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去在社群X平台公開表示，自己曾收到來自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的「登島」邀請，但他強調自己明確拒絕了，他的社群發文內容為「艾普斯坦曾想找我去他的島，而我拒絕了」。但據美國司法部週五公布的最新文件顯示，艾普斯坦在2012年和2013年期間，曾透過電子郵件聯繫商定馬斯克何時可以前往被外界稱為「蘿莉島」的極樂之境。

據英國《衛報》報導，有文件內容顯示，馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間數次互傳郵件。馬斯克曾在2012年11月寫信詢問對方：「島上哪一天、哪一晚會有最瘋狂的派對？」，當時馬斯克還提到與會者時說「可能就我和塔露拉（Talulah）吧」。據悉，塔露拉是馬斯克的前妻。

而同年12月的聖誕節，馬斯克回覆一封艾普斯坦鼓勵他「登島」的郵件，馬斯克提到，自己一整年工作到快瘋了，渴望到聖巴泰勒米等地的派對場合放鬆，他當時直言自己對於平靜的私人島嶼行程並不感興趣。在另段往來郵件中，艾普斯坦在確認行程時提醒馬斯克，島上派對的「男女比例」可能會讓塔露拉感到不適。對此，馬斯克回覆表示「比例不是問題」，顯示他明確知悉島上派對的性質。

不過到了2013年1月2日，馬斯克寄信給艾普斯坦並暗示這次訪問不會成行，他在郵件中寫道「這次的後勤安排行不通」。至於2013年底的邀約，則因艾普斯坦行程受限、必須留在紐約而未能成行。文件顯示，艾普斯坦在回信中語帶惋惜地表示，原本相當期待能見面放鬆，他對計畫取消感到失望，並希望日後能再找時間相約。

美國司法部最新公布的檔案，不僅讓馬斯克與艾普斯坦之間的電子郵件對話流出，也讓兩人的私下交情浮上檯面。值得一提的是，馬斯克曾否認自己與艾普斯坦有任何私交，甚至強調艾普斯坦「顯然是個變態」。但如今流出的文件，無疑打臉馬斯克過往的言論。目前馬斯克本人及旗下人工智慧公司xAI，均未對此事作出正面回應。





