馬斯克稱今年大量生產腦機接口設備! 盼Neuralink能完全控制Optimus

Neuralink的腦機接口 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 美國企業家埃隆·馬斯克當地時間 2025 年 12 月 31 日在社交媒體上表示，其腦機介面公司「神經連接」( Neuralink ) 將於2026年開始對腦機周邊設備進行「大規模生產」，並轉向「更加精簡和幾乎完全自動化的外科手術流程」。

馬斯克說，該設備的電極絲將直接穿過硬腦膜，而無需將其切除，此舉意義重大。

「神經連接」公司 2024 年 1 月 28 日完成了該公司首例腦機周邊設備人體移植。截至 2025 年 9 月，全球已有 12 人植入「神經連接」設備，累計使用時間達 2,000 天，總使用時長超過 1.5 萬小時。

廣告 廣告

該公司近期表示，臨床試驗參與者已將控制能力擴展到實體設備，例如輔助型機器人手臂。隨著時間推移，公司計畫進一步拓展可通過「神經連接」控制的設備範圍。

Neuralink 模擬將腦機介面植入病患大腦。 圖: 翻設自 @FutureJurvetson 推特（資料照）

所謂「腦機介面」，是指在人或動物大腦與外部設備之間創建的直接連接，實現腦與設備的資訊交換。這個概念在 1973 年由美國電腦教授雅克·維達爾首次提出。而現階段，馬斯克的 Neuralink 在技術上領先，其研發的晶片大小如硬幣，植入時需打開顱骨，將 64 根比髮絲還細的電極絲插入大腦運動皮層接收神經信號。

據媒體報導，目前，Neuralink 已有 3 款產品，「心靈感應」針對運動障礙患者，助其用意念操控電腦、機械臂；「盲視」致力於説明視障者恢復視覺感知；「深入」神經調節產品面向神經調節障礙、精神疾病及神經痛患者。

馬斯克旗下的大腦晶片新創公司「Neuralink」，為第一位癱瘓人類患者植入大腦晶片。馬斯克表示該人體臨床試驗成功讓患者用意念移動滑鼠。 圖：取自Neuralink官網

2025 年 6 月，Neuralink 展示了其最新研究成果及產品發展方向，並公佈了未來幾年的詳細規劃。根據規劃，Neuralink 在 2025 年第四季度要實現言語皮層植入晶片，目標是直接解碼無聲的「意圖言語」；到 2026 年，植入晶片電極數量提升至 3,000 個，首位「盲視」專案參與者將加入；2027 年，電極數進一步提升至 1 萬個，並實現多設備植入；2028 年，電極數超過 2.5 萬個，能夠觸及更深層腦區，用於治療精神類疾病、神經性疼痛等，並探索與 AI 深度融合。

中國在腦機介面（BCI）的技術大幅提升，將追趕美國馬斯克創辦的 Neuralink 圖：翻攝自 X @IEEEBrain

Neuralink 終極目標是，構建「全腦介面」，通過數十萬乃至數百萬通道的設備，實現生物大腦與外部機器的無縫連接，徹底解決神經系統疾病，並釋放人類認知潛能。馬斯克表示，未來人們有可能通過 Neuralink 來完全控制 Optimus 的身體。

值得注意的是，馬斯克的 Neuralink 也在 2025 年 6 月初，宣佈完成 6.5 億美元的 E 輪融資，投後估值一步躍至 90 億美元，刷新腦機介面賽道紀錄。這已經是 Neuralink 創立以來的第 7 筆融資，當前融資總額已經超過 13 億美元，而 2024 年全球腦機介面市場規模也才 26 億美元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》「正義使命」美中台都怕擦槍走火! 解放軍為「這2事」找下台階

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

特斯拉的人型機器人「Optimus II」。 圖 來源：Ｘ@elonmusk