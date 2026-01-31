馬斯克稱跟艾普斯坦不熟？司法部文件打臉 主動詢問「島上最瘋狂派對」

國際中心／游舒婷報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，自己和已故淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）沒什麼交情，不過根據美國司法部上週五公布的一批文件顯示，馬斯克和艾普斯坦曾透過電子郵件往來，馬斯克在裡面甚至表達出想拜訪艾普斯坦私人島嶼的意願，這些島嶼後來被指控是性剝削女性的據點。

馬斯克被揭露跟已故淫魔有所交集。（圖／翻攝自馬斯克IG）

外媒報導，艾普斯坦2019年在紐約看守所身亡前，馬斯克曾向《浮華世界》（Vanity Fair）表示，他認為艾普斯坦是個「怪人」，並稱對方曾多次邀請他前往其私人島嶼，但自己都拒絕了。不過美國司法部於上週五公布的一批文件，其中的文件顯示，馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間至少往返16封電子郵件，其中馬斯克展現出造訪艾普斯坦位於加勒比海島嶼的興趣，而這個島嶼後來被指控為艾普斯坦涉嫌性剝削女性與未成年少女的地點。

廣告 廣告

根據文件內容，馬斯克曾在2012年11月寫信詢問：「島上哪一天、哪一晚會有最瘋狂的派對？」而在2012年、2013年底兩度主動詢問前往島嶼的可能性，跟馬斯克當初描述和艾普斯坦關係的說法完全不同。不過，這些郵件也無法證實馬斯克是否實際登島，也沒辦法證實他曾涉及任何不法行為，馬斯克方面則尚未對這些說法做出說明。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

度假驚魂！飯店萬能鑰匙外流 女睡一半房門「被解鎖打開」

盲眼龍婆預言世界末日！「人類文明終結」時間序曝光

最暖老闆！賣掉公司堅持分紅 員工爽領1400萬一夕翻身

女童沒穿內褲玩水！私密處突爆血送急診 醫：遭水蛭鑽入

