馬斯克突點名台灣 示警：人口持續加速崩潰

特斯拉執行長、X平台負責人馬斯克（Elon Musk）近日轉發一則關於台灣人口變化的貼文，引起外界關注。該則貼文聚焦台灣少子化與人口負成長現況，也讓相關議題再次被放大討論。

X上一則貼文表示，台灣出生率已接近歷史新低，11月人口連續第23個月呈現負成長，死亡人數幾乎為出生人數的兩倍，目前台灣的生育率已名列全球最低國家之一，更是直言「沒有新生命，不會有文明」。馬斯克轉發該則新聞，並寫下「人口持續加速崩潰」。

內政部最新統計顯示，今年1至11月全台新生兒人數僅9萬8785人，其中11月出生數為7946人，較10月的9458人減少1512人，年減幅達36.72%。自2021年2月起，國內死亡人數即長期高於出生人數，人口結構持續呈現負成長。

若與過往高峰相比，台灣出生人口在民國52年曾突破42萬人，去年已下滑至13萬4856人，今年更被預估難以突破12萬關卡，少子化與人口老化趨勢日益明顯。

