馬斯克笑了！ 特斯拉股東會通過1兆美元薪酬方案

特斯拉在德州召開股東大會，股東已經批准執行長馬斯克的薪酬方案，總額最高可達一兆美元。

美國電動車大廠特斯拉股東，今天（7日）批准了一項薪酬方案，這項方案可能使目前已經是世界首富的執行長馬斯克，成為世界第一位「兆級富翁」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，特斯拉宣布，超過75%的股東投票贊成一項薪酬方案，這次投票不包括馬斯克已經持有的15%股份。結果公布後，現場人群爆出歡呼聲。馬斯克隨後向股東和特斯拉董事會說，我非常感激。

CNN報導，馬斯克不領取任何薪水，但核准的薪酬方案，是以股票授予形式發放，這將使馬斯克在未來十年內，獲得多達4.237億股特斯拉股票。假設特斯拉市值達到8.5兆美元，馬斯克才能獲得全部潛在收益，那麼這些股票價值可能大約是一兆美元。另外特斯拉還需要達成一系列營運或財務目標，馬斯克才能獲得全部股份，這些股份將分12等分分配。

報導指出，在未來十年內，獲得這個方案下所有可用的股份，相當於每天賺取2.75億美元，這將遠遠超過史上任何其他高階主管薪酬方案。根據彭博社億萬富翁追蹤網站估計，馬斯克的身價已經達到4730億美元，這主要歸功於他在特斯拉的股份，以及他控制的其他公司，包括SpaceX和xAI。