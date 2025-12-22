馬斯克等了6年獲得勝訴 特斯拉要補給他4.38兆台幣薪水 瞬間躍升全球首富

美國德拉瓦州最高法院判決，特斯拉要還給馬斯克2018年薪水，等了6年已膨脹至1,390億美元。（圖片來源／馬斯克直播）

美國德拉瓦州最高法院19日推翻下級法院在2024年稍早所做的無效判決，宣判特斯拉必須恢復2018年當時執行長馬斯克（Elon musk）高達560億美元的執行長薪酬方案，馬斯克透過X平台表示，他獲得平反，而原告律師則表示正思考下一步，很榮幸參與這項歷史性的判決。

馬斯克等了6年，法院判阻礙特斯拉付款的主張無效

廣告 廣告

根據外電報導，馬斯克在2018年當特斯拉執行長時560億美元的薪酬方案，目前價值約達1,390億美元。如果馬斯克行使該方案所有股票選擇權，馬斯克對特斯拉的持股將由12.4％上升至18.1％。

德拉瓦州最高法院在判決書中表示，「我們撤銷衡平法院之前對薪酬方案做出的無效判決，並裁定給予象徵性的1美元損害賠償。」

這場長達6年的官司起因於特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）當時以馬斯克和特斯拉董事會違反受託人義務興起訴訟，認為馬斯克不值得領這些薪水。德拉瓦州專門負責商業官司的衡平法院在2024年1月裁定，馬斯克的薪酬方案不當，並下令撤銷。

如今特斯拉要付4.3兆美元，馬斯克輕鬆躍上全球首富

據富比世雜誌最新推算，馬斯克上訴成功後，身家財富達創紀錄的7,490億美元，穩坐全球首富寶座。

特斯拉執行長的薪水，一向是把馬斯克推向世界首富的重要原因，2018年時他正因560億美元年薪，而當上世界首富。特斯拉股東於11月再次通過願意給馬斯克的天價薪酬方案，高達1兆美元，前提是他得帶領特斯拉達嚴苛的績效目標。

業界認為，能夠讓馬斯克薪資再創新高的關鍵之一在Robotaxi無人計程車，華爾街方舟投資（Ark Investment）的創辦人暨執行長「木頭姊」（Cathie Wood）公開說過，她非常看好特斯拉的Robotaxi能搶下全美最大無人計程車市場，因為特斯拉的自動駕駛程式最成熟、最先進。

(原始連結)





更多信傳媒報導

萬惡淫媒艾普斯坦檔案公開變「遮羞布」？美司法部遭控違法隱匿真相

亞力山大的最後一夜

台灣從北到南跨年至元旦 從101煙火到阿里山日出音樂會共有44場活動

