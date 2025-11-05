「馬斯克系」將成NASA首長！川普震撼命令 掀太空權力鬥爭疑慮
[Newtalk新聞] 川普昨日（4）於自己的社群網頁 Truth Social 上宣布，將任命賈里德．艾薩克曼（Jared Isaacman）為美國太空總署（NASA）局長。艾薩克曼是一個商人、飛行員和民間太空人，而十分引人注目的是，他還是馬斯克的商業親密戰友。他當上 NASA 局長，預料將對馬斯克旗下 Space X 的太空發展有莫大的助益。
據《路透社》報導，在馬斯克與川普吵了著名的架之後，5 月下旬，艾薩克曼已被排除出人選之外，交通部部長肖恩．達菲 （Sean Duffy） 於 7 月被任命為 NASA 代理署長，整個 NASA 更是面臨砍預算危機。
事情的緣由可能是因約兩周前，達菲表示他正在邀請其他公司與 SpaceX 競爭 NASA 的大型登月計畫合約，因而引起達菲和馬斯克之間，誰應該領導美國太空總署的爭執。
美國《有線電視新聞網》（CNN）評論道，如今正值美國與中國的太空競賽，即將迎來關鍵的幾年。在與中國的政治對峙中，NASA 正爭分奪秒地展開登月計畫，而中國則計畫在 2030 年前將太空人送上月球。美國的太空計畫名叫「阿提密斯」（Artemis，古希臘神話的月神），而名為「阿提密斯 3 號」的火箭發射計畫，便衍伸出 SpaceX 是否會承包的爭議。
達菲先前曾表示，會著力比 SpaceX 更快生產月球著陸器，如今馬斯克盟友的艾薩克曼即將上台，艾薩克曼強調身為 NASA 局長，他打算促進商業航太產業的競爭。而是否會延續先前的策略，尚不得而知。
