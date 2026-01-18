馬斯克索賠4.2兆！痛批OpenAI與微軟「不當得利」 4月開庭陪審團定奪

國際中心／程正邦報導

馬斯克索賠4.2兆！痛批OpenAI與微軟「不當得利」，OpenAI 發聲明反擊，斥責馬斯克不甘在 AI 競賽中落後。(圖／翻攝自X)

全球科技巨擘間的法律戰火再度升級。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日正式向法院提交最新訴狀，針對其早期創立的 AI 領頭羊 OpenAI 以及其深度合作夥伴微軟（Microsoft）發起堪稱「史詩級」的索賠。馬斯克主張，兩家公司利用他早期投入的資金與信譽，背棄非營利初衷並轉型牟利，已構成嚴重的「不當得利」，據此要求高達 1,340 億美元（約新台幣 4.2 兆元）的天價賠償，全案預計將於 2026 年 4 月由陪審團審理。

外媒曝：馬斯克欲以974億收購OpenAI？阿特曼「不用了謝謝」一句嗆爆(圖／翻攝自X)

出資六成卻換來「營利變身」？馬斯克揭開早期內幕

根據馬斯克法律團隊向聯邦法院提交的文件，這場爭端的起點可回溯至 2015 年。馬斯克強調，在 OpenAI 的種子資金階段，他個人投入了約 3,800 萬美元，佔當時初期資金的六成以上。除了資金支持，他還貢獻了個人聲望，並親自協助招募頂尖技術人才及牽線關鍵產業人脈，是讓 OpenAI 從零到一、獲得外界信任的關鍵推手。

然而，隨著 OpenAI 在 2019 年後悄然重組，從最初承諾的「為人類公共利益發展 AI」轉型為營利導向，並與微軟達成價值數十億美元的排他性合作，馬斯克認為這形同將公共財產轉為私有。訴狀中犀利指出，正如早期新創投資人有權獲得呈數倍增長的回報，OpenAI 與微軟目前所獲取的鉅額利益，理應部分返還給最初的奠基者。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克直言未來最具關鍵性的領域將是AI與機器人技術，「如果真的要買，我會選擇與我自己無關的AI與機器人相關公司。」（圖／翻攝自YT＠Nikhil Kamath）

數據精算：OpenAI 與微軟的不當獲利金額

為了支撐其天價索賠，馬斯克的法律團隊引用了專家證人的量化分析，精算兩家公司因早期資助而獲取的經濟利益：

* OpenAI：被指控因馬斯克的初期貢獻而獲利約 655 億至 1,094 億美元。

* 微軟：則被估計從中間接獲益約 133 億至 251 億美元。

對此，OpenAI 發布聲明反擊，斥責馬斯克的訴訟完全是「毫無根據的騷擾行動」，指其不過是不甘在 AI 競賽中落後的競爭者（目前馬斯克經營競爭對手 xAI）。微軟方面則顯得相對低調，但也透過律師質疑這些賠償金額的計算方式純屬「憑空捏造」。

特斯拉執行長馬斯克淨資產突破6,000億美元，創下人類史上新紀錄。（翻攝畫面）

司法轉折：加州法官裁定交由「陪審團」裁決

本案的關鍵進展發生在本月，美國加州奧克蘭聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）駁回了 OpenAI 與微軟撤銷訴訟的請求。法官認為，關於 OpenAI 高層早期是否對馬斯克做出「虛假保證」存在實質事實爭議，特別是近期解封的內部文件（如創辦人日記）顯示，公司內部早有轉向營利的構思，可能涉及詐欺嫌疑。

法院目前已排定於 2026 年 4 月 27 日正式開庭，預計審理期約為四週。這場判決不僅關係到 4.2 兆元的歸屬，更將重新定義全球 AI 企業在「非營利使命」與「商業利潤」之間的法律邊界。

