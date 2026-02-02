馬斯克緊牽「4孩媽」喝喜酒！「正宮」地位超穩？ 川普愛將婚禮搶鏡

馬斯克牽著伴侶、Neuralink高層希馮齊利斯參加婚宴。（翻攝X@cb_doge）

美國總統川普（Donald Trump）1日在海湖莊園，為白宮副幕僚長丹斯卡維諾（Dan Scavino）及妻子艾琳艾爾摩（Erin Elmore）舉行盛大婚禮。到場嘉賓名流雲集，特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）更罕見帶著伴侶、Neuralink高層希馮齊利斯（Shivon Zilis）一同現身，引發話題。

牽手現身川普愛將婚禮 是低調陪伴還是身分默認？

綜合外媒報導，50歲的斯卡維諾是川普的親密盟友，去年9月他在白宮外，向艾爾摩求婚。艾爾摩目前在美國國務院任職「駐美大使館藝術計畫」（Art in Embassies）主任，是一位具文化外交背景的資深專業人士。兩人在職場認識，最終結為連理。川普現身記者會時表示「今天是很重要的日子」，更大讚新人是「非常忠誠且了不起的人」。

婚禮上最受矚目的嘉賓絕對是馬斯克，當天他穿西裝、搭配紅領巾，緊牽著齊利斯一起喝喜酒。馬斯克與齊利斯育有4名子女，2011年迎來一對龍鳳胎Strider和Azure；2024年生下女兒Arcadia；2025年再添一名兒子Seldon Lycurgus。

馬斯克緊牽齊利斯，到海湖莊園參加婚禮。（翻攝X@iam_smx）

齊利斯去年在社群平台X發文，宣布第4個寶貝的誕生，她形容，Seldon Lycurgus如一個無可阻擋的巨人般強健，卻擁有一顆純真金子般的心，直呼「我們非常愛他。」馬斯克也隨後回覆了一個愛心符號。

頻陪馬斯克出席重要場合 她真的已成最穩定伴侶？

事實上，39歲的齊利斯近年來不時會出現在馬斯克的重要場合中，去年曾帶著Azure與Strider陪馬斯克與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，此外，齊利斯也曾現身川普在海湖莊園的派對中。如今又和馬斯克一起喝喜酒，穩坐「正宮」地位。

齊利斯去年帶龍鳳胎，與馬斯克一起見莫迪。（翻攝X@DimaZeniuk）

馬斯克目前已知的子女共14名，分別由4名不同女性所生，包含與前妻賈斯汀威爾森（Justine Wilson）育有的6名子女（其中長子Nevada Alexander出生後不久夭折）。與前伴侶 Grimes育有3名子女、與齊利斯的4名子女。去年再爆與美國保守派網紅艾希莉聖克萊爾（Ashley St. Clair）生下一名男嬰，雙方正在打親子訴松中。

丹斯卡維諾和艾琳艾爾摩在海湖莊園舉辦盛大婚禮。（翻攝X@SofDracopoulos）

川普在婚宴上致詞，給新人祝福。（翻攝X@SofDracopoulos）

至於斯卡維諾婚禮上的其他嘉賓，也是各個有來頭，包含國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）、懷有身孕的白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）、川普的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）以及孫女凱伊（Kai Trump）等，都帶著家人盛裝出席。

