馬斯克考慮合作英特爾 打造超大型AI晶圓廠

電動車龍頭特斯拉舉行年度股東大會，執行長馬斯克透露公司的潛在計畫，表示正與台積電及三星合作設計第五代AI晶片，並指出未來可能會與美國晶片大廠英特爾合作，打造超大型晶圓廠。馬斯克透露，該晶圓廠每月產能至少可達十萬片晶圓，才能滿足預期需求。消息一出，也帶動英特爾股價在盤後大漲4%。

特斯拉5代AI晶片 馬斯克：交台積電.三星生產

電動車龍頭特斯拉於6日在德州舉行年度股東大會，執行長馬斯克帶著一群人形機器人登台，並向股東透露公司的潛在計畫。

特斯拉在德州舉行年度股東大會。圖／路透社

馬斯克表示，目前特斯拉電動車使用的是第四代晶片，現正與台積電及三星合作設計第五代晶片，專為自駕系統提供運算動力，包括全自動輔助駕駛軟體。該晶片預計於2027年進入量產階段。不過，他坦言目前供應商產能仍不足，未來計畫打造超大型晶圓廠，以確保產量能達標。

第6代晶片將自產 馬斯克：晶圓廠估2028量產

馬斯克宣稱，超大型晶圓廠每月可生產至少十萬片晶圓，並表示未來可能會與美國晶片大廠英特爾合作。不過，他並未透露更多相關細節，只提到第六代晶片也將在同一座工廠製造，預計於2028年中開始量產。受到馬斯克言論影響，英特爾股價在盤後上漲4%。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／蔡尚晉

