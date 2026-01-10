馬斯克聊天機器人Grok腥辣性照被罵翻 局部小禁 惹火歐盟

馬斯克旗下公司開發的聊天機器人Grok因大量生成偽造露骨照片引發全球強烈反彈。(路透)

馬斯克(Elon Musk)旗下人工智慧公司xAI開發的聊天機器人Grok因大量生成偽造露骨照片引發全球強烈反彈，這位全球首富因此決定禁止非付費用戶生成或編輯圖片。然而，歐洲多國並不滿意。

Grok可透過馬斯克旗下的社群媒體X存取。研究人員表示，該機器人近幾周來大量滿足惡意用戶修圖請求，將女性圖片替換成比基尼或擺出性暗示姿勢等等。一些深偽圖片甚至涉及兒童色情。

各國政府已出面譴責該平台並展開調查。

在馬斯克出手後，Grok對修圖請求設限，9日起回覆修圖請求時稱：「圖片生成和編輯功能僅限付費用戶使用；您可訂閱以解鎖這些功能。」Grok當天生成的露骨深偽圖片數量隨即明顯減少。

Grok圖片請求僅限X平台訂閱用戶，這些用戶每月支付8元，可享聊天機器人更高使用次數限制等各項功能。

對於Grok的最新限制措施，歐洲各國領袖或監管機構並不滿意。

歐盟委員會(European Union's executive Commission)發言人雷尼爾(Thomas Regnier)認為根本問題未獲解決，無論付費還是免費使用，聊天機器人都不該產出這類圖片。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)接受媒體採訪時說， X平台必須認真對待這件事並刪除不當內容，將不惜採取行動。

英國媒體和隱私監管機構都表示已聯繫X和馬斯克的人工智慧公司xAI，要求提供遵守英國法規措施的相關資訊。

法國、馬來西亞和印度也持續密切關注X平台。巴西一名議員呼籲展開調查。在歐盟更廣泛調查之下，歐盟委員會已命令X平台保留Grok相關的所有內部文件和數據，直到2026年底。

Grok於2023年推出，去年夏天新增Grok Imagine圖像生成功能，其中包含腥辣模式(spicy mode)，可產生限制級內容。

馬斯克口口聲聲宣稱其聊天機器人比競爭對手類似商品有更前衛性的選擇，而且Grok生成的圖像公開可見，很容易傳播，才會引發嚴重問題。

