馬斯克與艾普斯坦聯絡「拜訪蘿莉島」內容曝光 女兒證實「時間線吻合」

馬斯克（Elon Musk）曾在2013年與艾普斯坦討論造訪其私人島嶼的可能性。圖／翻攝自X

美國司法部近日公開大量與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的文件，其中一組電子郵件顯示，特斯拉與SpaceX執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）曾在2013年與艾普斯坦討論造訪其私人島嶼的可能性。

根據外媒報導，疏遠馬斯克的女兒、模特兒兼社運人士薇薇安・詹娜・威爾遜（Vivian Jenna Wilson）近日在社群平台發文，表示她相信這些電郵內容「是真實的」。

時間與地點與家庭行程吻合

威爾遜於1月31日在社群平台Threads發文指出，她能確認電郵中所提及的時間點，確實與家族當時前往聖巴特島（St. Barts）的假期行程相符，因此她認為相關郵件具有真實性，「我決定不再含糊其辭。我可以確認，郵件中標示的時間，我們確實人在聖巴特島，因此我相信這些郵件是真的。」她也補充，自己事前並不知情這些郵件的存在，是在文件公開後才與外界同時得知。

廣告 廣告

在司法部公布的文件中，一個署名為「Elon Musk」的帳號於2013年12月13日發信給艾普斯坦，表示自己假期期間將前往英屬維爾京群島與聖巴特島一帶，並詢問何時適合前往拜訪。艾普斯坦回信表示1日至8日之間皆可，雙方隨後持續協調時間，信件中提到可能於2日或3日前往其私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St. James，俗稱「蘿莉島」），目前尚無證據能確認該趟行程是否實際發生。

馬斯克否認造訪

針對文件曝光，馬斯克於2月1日在社群平台X發文回應，表示自己從未參加艾普斯坦的派對、從未搭乘其私人飛機「蘿莉塔快線」（Lolita Express），也從未踏上過其島嶼。他強調，自己長期支持全面公開艾普斯坦相關檔案，並呼籲起訴所有涉案的性犯罪者。他也坦言，部分與艾普斯坦的電郵往來可能被斷章取義，但否認有任何不當行為。

薇薇安・威爾遜為馬斯克與前妻賈斯汀・威爾遜（Jennifer Justine Wilson）所生。她於2022年年滿18歲後，依法將姓氏從馬斯克改為威爾遜，並公開表示不希望再與生父有任何關係。在她公開跨性別身分後，馬斯克曾以「覺醒思想病毒」形容此事，雙方關係進一步惡化。

被提及不等於涉案

美國司法部於1月30日公布約300萬份文件、18萬張圖片與2000段影片。官方強調，文件中提及的人名並不代表其涉及任何違法或不當行為，僅反映調查過程中的資料內容。截至目前，馬斯克未被指控與艾普斯坦相關的任何犯罪行為。



回到原文

更多鏡報報導

今年首波寒流？本週氣溫溜滑梯「低溫剩6度」 這日迎「強冷空氣」最冷時間曝

土城10歲女童昨睡夢中猝死 今天一家7口全送醫急救...疑熱水器釀禍

女歌手在家熟睡被蛇咬身亡！友指缺血清 醫院聲明還原真相

要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言