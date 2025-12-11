馬斯克若成功推SpaceX上市 可望瞬間躍升「破兆美元富豪」

馬斯克可望瞬間躍升「破兆美元富豪」。（圖／路透社）

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司SpaceX若2026年以1.5兆美元估值上市，他的個人財富恐將大幅暴增。根據《彭博億萬富豪指數》計算，馬斯克的SpaceX持股價值將從目前約1360億美元，一口氣躍升至超過6250億美元。屆時其個人財富總值將由目前的約4606億美元增加1倍多，至9520億美元。

根據《彭博社》報導，若SpaceX以1.5兆美元進行首次公開募股（IPO），馬斯克所持有的股份價值將暴增至6250億美元；加上其持有的其他數家企業股份，包括他擔任執行長的全球市值最高汽車製造商特斯拉（Tesla），總身價將高達約9520億美元，比現在增加約4910億美元，朝「全球首位兆美元富豪」邁進。

對於相關傳聞，馬斯克本人與SpaceX代表均未回應媒體詢問。而若SpaceX順利上市，這將成為馬斯克繼上月在特斯拉拿下史上首見、達「12位數」獎酬方案後，邁向兆美元身家的第二條明確道路。

目前馬斯克約持有SpaceX 42%股權，《彭博億萬富豪指數》是根據美國聯邦傳播委員會（FCC）收到的申報資料，以及SpaceX最近幾輪籌資後股權稀釋情況推算。

SpaceX現行股價參考的是2024年12月的一筆12.5億美元舊股交易，當時公司估值約3,500億美元。在扣除私人企業常見的流動性折價後，推算馬斯克的持股約價值1360億美元。

2025年稍早有部分SpaceX舊股以約4000億美元估值成交，但因成交量未明，未被納入計算。然而，馬斯克要突破兆美元，仍面臨不小挑戰。在特斯拉，他的巨額薪酬方案必須靠公司達成一連串超高目標才能逐步解鎖。

其中，最艱巨的是將市值推升至8.5兆美元，以及把調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA），從去年不到130億美元拉升到4,000億美元。特斯拉董事會則強調，該獎酬是為了確保CEO能「全心投入」。

至於SpaceX若以1.5兆美元上市，幾乎等同追平2019年沙烏地阿美（Saudi Aramco）上市時的1.7兆美元紀錄。阿美在上市前一年營收約3600億美元，而SpaceX預估2025年營收僅約150億美元。

不過，SpaceX估值成長迅速、投資熱度長期高漲。該公司除了打造火箭，也營運Starlink星鏈衛星網路服務。《彭博社》日前報導，公司正洽談一項新計畫，允許員工出售約20億美元股權，估值將超過8000億美元。

若計畫成真，SpaceX將重新奪回被OpenAI超越的「全球最有價值未上市企業」頭銜，也會讓馬斯克的淨資產再增加超過1,800億美元。雖特斯拉與SpaceX的兆元之路都遇阻，但馬斯克旗下的AI新創xAI也在9月獲得2000億美元估值，成為他進軍兆美元身家的另一項潛在助力。

