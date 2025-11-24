馬斯克衝刺AI晶片 自駕車與機器人夥伴亞光、和大沾光

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI晶片最終目的，在於打造自駕車與機器人，他預言：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或任何其他東西更大，因為每個人都會想要一台、甚至更多台機器人。」隨著特斯拉AI晶片能量大增，亞光（3019）、和大等特斯拉自駕車與機器人夥伴同步衝鋒。

亞光與特斯拉合作多年，提供鏡頭，用於特斯拉電動車，也是特斯拉自駕小黃關鍵元件，並積極切入特斯拉人形機器人Optimus供應鏈，提供感知外界變化功能，扮演特斯拉各類AI硬體應用的「眼睛」關鍵角色。

亞光董事長賴以仁看好，繼電動車之後，人形機器人將是光學鏡頭產業下一個成長動能爆發力，目前亞光已與歐美三家客戶少量試做合作中，預期隨技術發展成熟、規模放大、成本降低，兩、三年後有望明顯放量。

車載鏡頭方面，除了特斯拉之外，亞光也有很多歐美、日客戶。亞光透露，無人計程車採用同樣軟體及鏡頭規格，新的規格為大廣角，在車載應用方面，2026年仍是自動駕駛應用，鏡頭規格也由500萬畫素、升級800萬畫素、1,200萬畫素，均已送樣中。

談到人形機器人應用，賴以仁說，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，後市潛力看好。

和大主攻特斯拉電動車零件，供應減速齒輪箱，和大集團今年面臨中國電動車崛起造成衝擊，積極尋求轉型升級。

