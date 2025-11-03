馬斯克要做飛行車 沒想到這兩家新創空中Uber股價也跟漲

Joby Aviation的空中計程車機型，可載1駕駛＋4乘客。圖／Joby Aviation

馬斯克在播客節目說年底將會端出飛行車，結果不只Tesla股票走強，連帶兩家做 eVTOL（電動垂直起降）「空中計程車」的 Joby Aviation、Archer Aviation股價也跟這上漲。但其實這兩家公司不是做四輪能在地上跑的車，而是做像「巨大無人機」的能載人的電動垂直起降飛行器。

Joby Aviation（喬比航空）2009 年成立於加州聖塔克魯斯，是全球最早押注 eVTOL 做「空中計程車網路」的新創公司之一。它的外型一點都沒有汽車的樣子，而是多旋翼＋可切換固定翼巡航，外觀看起來更像「巨型無人機」。最大航程約150英里（約241公里）、最高時速200英里（約322公里）、1名駕駛＋4名乘客，它的生意經並非要賣「飛行車給人開」，而是做UAM（Urban Air Mobility）城市叫車網路。

Uber 2020 年把Uber Elevate賣給Joby並入股，就是要把「空中Uber」移交給 Joby，豐田汽車也是背後投資它的大股東。後來又跟ANA（日本全日空）與SK Telecom 簽策略，瞄準機場接駁、城際短跳航線。重點是：Joby的想法是「像叫Uber一樣叫一架飛行器」，不是馬斯克口中的飛行車。

電動垂直起降飛行器最高時速約322 km/h、航程約241公里。圖／Joby Aviation

Archer Aviation（阿徹航空）近期股價會動，是因為它邁到「認證＋全球落地」最敏感的前線：大阪、韓國、LA 都開始對接。大阪由Soracle（JAL＋住友商事合資）負責佈局、韓國由大韓航空簽獨家、LA則接2026世界盃＋2028 奧運會的空中交通。它的機型「午夜號」不走科幻外觀，是相對務實的「靜音旋翼＋短跳航線」設計。

最新載人試飛已飛高 7000英呎、55英（約88.5公里），飛行時間約31分鐘，速度超過每小時126英里。聲稱其飛機的設計航程可達100英里（約160公里），這項55英里試飛是向FAA的認證，也是阿聯酋的商業化計劃的重要一步。 財務還在燒，Q2 虧2.06 億美元，但有之前募到8.5億美元，因此還可以撐。Archer的產品是營運型「空中計程車飛行器」，也不是馬斯克口中講的飛行車。

Archer Aviation的Midnight，不是科幻飛行車，是實打實的空中計程車。圖／Archer



