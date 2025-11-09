馬斯克要找英特爾打造「巨型晶圓廠」！陸行之驚呼他野心：連蘋果都不敢

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日在股東大會透露，特斯拉正在評估自行興建一座大型晶圓廠，月產能上看100萬片，並考慮可能與英特爾（Intel）攜手合作。對此，知名半導體分析師陸行之在X發文直言，這2家公司可能很快就會成立新的合資工廠，但特斯拉想要挑戰連蘋果（Apple）都不敢做的模式，能成功嗎？​

​陸行之表示，10月底時他還在臉書提到，除了美國政府、軟銀、輝達（Nvidia）之外，還有哪些大咖會學OpenAI的永動機槓桿模式，砸錢投資英特爾加下單賺投資差價？「看起來老馬要拉特斯拉入局了」。

陸行之指出，特斯拉沒半導體技術、英特爾缺錢，2家公司可能很快就會成立新的合資工廠，特斯拉也會向英特爾進行一筆可觀的投資。

陸行之提到，但特斯拉想要半導體設計加製造全包，連蘋果 （系統產品加晶片設計模式） 都不敢做的「系統產品公司+IDM模式」能成功嗎？不同於蘋果的是，特斯拉大部分產品及零組件都是自己製造，「老馬可能覺得半導體製造跟電動車、機器人、火箭製造沒啥不同吧」。

