馬斯克要蓋先進晶圓廠！黃仁勳一語戳破美夢：很難取代台積電

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克。李政龍攝、路透社



特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近期在股東會上宣布，正在評估與英特爾合作（Intel），蓋一座超大型晶片晶圓廠，每月產能上看100萬片。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳認為，馬斯克很有實力，但想取代台積電（TSMC）很難，因為把先進晶片做到一樣水準幾乎是不可能的事。

根據科技網站《Wccftech》報導，黃仁勳近日飛抵台灣，7日與台積電高層聚餐，8日出席台積電運動會，他曾提到，台積電的技術與穩定度是產業的關鍵。

在提到馬斯克擔憂未來晶片不夠用，想蓋一座先進晶片工廠「TeraFab」時，黃仁勳發表他的看法，說晶片製造涉及繁複艱鉅的科學與經驗，以及嚴謹的製程技術，背後也需龐大供應鏈。

黃仁勳認為，上述種種正是台積電的優勢，絕非是馬斯克說的想做就做，「更何況像英特爾這樣大廠，現在仍在晶圓代工領域苦撐。」

外界認為，特斯拉想實現未來自駕車與人形機器人計畫，的確需要大量先進晶片，但馬斯克要自己蓋晶片廠，仍有一定難度。

《Wccftech》報導則進一步說明，馬斯克是考量，現階段的台積電、三星（Samsung）與英特爾的晶片產能，無法滿足特斯拉對於高效能AI晶電的要求、數量。不過，報導也說，馬斯克想蓋一座「TeraFab」，需要數年時間與上千億美元，成本不容忽視。

《guru3d》則解釋，黃仁勳對馬斯克的晶圓夢看法更能說明產業現實，有資金不代表能追趕台積電。報導說，台積電長久以來都是在良率控制、製程一致、技術合作上保持高水準，此外，台積電與輝達、蘋果（Apple）等大廠都是夥伴。

不過，產業另有部分人認為，依馬斯克的個性，他不是容易放棄的人，雖然「TeraFab」計畫不太實際，但不排除未來能實現。

