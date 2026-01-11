馬斯克要蓋兩奈米晶圓廠！還要在裡面吃漢堡抽雪茄，他曝這原因打臉了。圖為2022年3月22日，馬斯克出席德國格林海德（Gruenheide）的特斯拉超級工廠開幕式。路透社



馬斯克日前宣稱，要蓋不需要無塵室的2奈米晶圓廠，還說可以在裡面吃漢堡抽雪茄；反紫光成員許美華昨晚（1/10)發文指出，馬斯克關於晶圓廠運作，還有一個很大的盲點，值得特別再講一下。

許美華表示，很多粉絲留言提到，馬斯克是想用AI跟機器人來運作晶圓廠。是的，馬斯克就是這樣想的。以後凡事都是AI、機器人，晶圓廠當然也不例外，所以馬斯克信心滿滿。

許美華說，馬斯克前幾天受訪才大膽預測，2026（也就是今年）會實現AGI（通用人工智慧），進入技術奇點（singularity），「奇點」的意思是，AI的智慧自此超越最聰明的人類。

馬斯克同時預測，再經過短短幾年，在2030年，AI將超越全人類智慧的總和。

他更預言在不久的將來，物質會過剩，因為AI機器人會以趨近於零的邊際成本，全年無休的生產，所以人類都不需要工作（除非是做爽的），也不需要存退休金，將來甚至貨幣會消失。

許美華說，基於這個脈絡，晶圓製造的工作，只是人類工作的一小小部分，也沒什麼了不起，理所當然也會被AI取代。

許美華表示，講到這裡，真的想提醒馬斯克，他是不是忘了，AI需要訓練，而訓練需要海量的相關資料跟知識。如果沒有訓練，AI根本是張白紙。

許美華指出，嚴重的問題來了！有關晶圓廠運作的資料跟知識，公開在網路上的資訊，貧乏得可以說毫無參考價值。

他同時表示，全世界所有半導體產業鏈的公司，包括中國在內，都歇斯底里的在保護自己的know-how，不管是機台設備、材料或設計、製造，還有數不盡的IP，每一家都在嚴密保護自己的機密。馬斯克要到哪裡去找足夠的資料，來訓練他的晶圓製造AI？

許美華指出，一定會有酸民說，晶圓廠保護機密又怎麼樣，台積電還不是有帶走幾十箱機密文件的羅唯仁！但是，半導體製造的生態鏈極其複雜，是許多公司，龐大團隊的集體運作；這其中，每個個人都只能看到小小的局部，沒有任何一個人可以掌握全貌。不要說羅唯仁，找張忠謀來也沒用。

許美華強調，馬斯克以為交給AI，晶圓廠就可以順利運作。但訓練AI去生產晶片所需要的資料，他要去哪裡生出來？尤其是馬斯克說要蓋2奈米廠，至今只有台積電有量產實績，馬斯克要拿什麼去訓練他自己的AI？

許美華同時指出，馬斯克為了強化他的論點，以外科手術為例，他預測，不久的將來，AI外科手術機器人開刀的技術，將超越最頂尖的醫師，因此，將來即使在貧困的辛巴威，人們也可以得到跟最富裕國家最有錢的富翁一樣水準的外科手術，因為每一個AI機器人的能力都是一樣的。

許美華說，無意貶低外科醫師，他們工作的專業難度和壓力，少有其他行業可以比擬。不知道馬斯克關於外科手術的預言什麼時候會成真，但外科手術被AI取代的難度，比晶圓製造要低很多。主要理由有兩點：

1. 外科手術有龐大的公開資料可供AI訓練（期刊、論文、研討會⋯）

2. 外科手術主要是一位醫師（或頂多數位醫師一起）的操作，不是龐大生態鏈的集體運作。

而且，現在已經有許多經驗豐富的外科醫生，願意協助訓練AI，一起推進機器人手術進程。

可是，許美華表示，台積電不是一家公司，它是一個生態鏈。雖然不喜歡馬斯克這個人，但還是佩服他不少看似異於常理、卻超越時空的預測。只能說，再聰明的人，還是有跨不過去的盲點，晶圓製造，尤其是先進製程，應該就是馬斯克無法想像的那座大山。

許美華說，他還是一樣，沒有打算阻止馬斯克跳進晶圓製造這個火坑。以為搬出AI、機器人就是萬能嗎？祝福啦，哪次不祝福⋯⋯

