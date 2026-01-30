馬斯克要蓋晶圓廠 黃仁勳稱不容易曝原因

▲特斯拉執行長馬斯克近日再次提出興建晶圓廠「TeraFab」的計劃。輝達執行長黃仁勳認為，建造晶圓廠並不容易。（圖／記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 特斯拉執行長馬斯克近日再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，以解決晶片短缺造成的產能瓶頸問題。輝達執行長黃仁勳今（30）日表示，建造晶圓廠並不容易，雖然設備可以購得，但設備整合與製程技術極其困難，需要多年累積與磨練。

馬斯克指出，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體。這將是一項耗資億萬巨資的龐大工程，也意味著特斯拉將再次跨足電動車核心業務以外的領域。

廣告 廣告

他28日在財報會議上表示，為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，必須建造一座特斯拉TeraFab。」將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，而且會設在國內。

他去年底也表示，希望自家的晶圓廠初期產能達到每月至少10萬片，最終提升到100萬片。

對此，黃仁勳今日一早針對此事發表看法，他認為，建造晶圓廠並不容易，因為技術持續快速演進。他表示，雖然設備可以購得，但設備整合與製程技術極其困難，需要多年累積與磨練。

他補充，技術發展速度極快，每年都在持續進步，因此他也認為台積電，以及整體半導體產業所進行的工作，是世界上最複雜的製造工作之一。

另外對於實體AI發展，黃仁勳指出，對台積電與台灣產業而言，投資實體AI（Physical AI）至關重要。他表示，製造業未來將高度由AI與機器人技術驅動，而目前電子製造與晶片製造等產業，其實早已大量導入機器人技術，因此台灣對相關技術相當熟悉。若觀察現今生產線，許多流程早已由AI高度驅動。

黃仁勳強調，下一代AI將比過往更加強大，並對台灣憑藉既有製造經驗取得競爭優勢深具信心，同時也指出，公司幾乎與產業鏈各方均有合作，形容台灣是一個非常先進的產業生態系。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳會見劉揚偉！讚鴻海為AI重要合作夥伴 透露計畫將擴大徵才

輝達將在士林洲美蓋第二總部？黃仁勳莞爾回：有可能

張忠謀輪椅出席餐敘 黃仁勳：兩人一起喝威士忌、聊得很愉快