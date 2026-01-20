馬斯克要OpenAI賠1340億美元 還要法院對微軟和阿特曼下禁制令

特斯拉（Tesla）執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）與人工智慧龍頭OpenAI 及其合作夥伴微軟（Microsoft）之間的法律戰火再度升級。根據最新提交給加州法院的法律文件，馬斯克已正式提出損害賠償要求，金額高達790億至1340億美元（約新台幣2.5兆至4.3兆元）。馬斯克主張，由薩姆．阿特曼（Sam Altman）領導的 OpenAI 違反了最初創立時的非營利使命，構成詐欺行為。



根據《彭博社》（Bloomberg）報導，這份於1月16日提交的法庭文件顯示，馬斯克的律師團隊在聯邦法官駁回OpenAI與微軟試圖規避陪審團審判的最後請求後，隨即開出了這張天文數字般的賠償清單。目前該案已排定於4月底在加利福尼亞州奧克蘭（Oakland）正式開庭。

馬斯克強調OpenAI偏離創立目的



馬斯克的委任律師史蒂文．莫洛（Steven Molo）在訴狀中引用了金融經濟學家專家證人C．保羅．瓦贊（C. Paul Wazzan）的計算數據。該估算基礎在於 OpenAI目前高達5000億美元的市場估值，律師團主張馬斯克理應獲得相應比例的報酬。馬斯克強調，他在2015年與阿特曼等人共同創立OpenAI時，投入了約3800萬美元的種子資金，目的是建立一個造福全人類的非營利組織，而非現今與科技巨頭結盟的營利事業。

廣告 廣告

莫洛律師解釋，這筆鉅額賠償金的邏輯與早期新創投資的報酬率相似。他指出，正如新創公司的早期投資者往往能獲得遠超初始投資額的回報，OpenAI 與微軟透過「違背初衷」所獲得的非法利益，其規模遠大於馬斯克當初投入的資金。對此計算方式，OpenAI與微軟均表示強烈反對。

這場法律糾紛的根源在於馬斯克指控OpenAI背離了其核心原則。馬斯克於 2018 年離開 OpenAI 董事會，並於2023年創立了自己的 AI 公司 xAI。他隨後於 2024年對阿特曼提告，理由是對方計劃將 OpenAI 轉型為全面營利性的商業模式。

OpenAI官方對此索賠要求發表聲明，直指這場訴訟毫無根據，並將其定調為馬斯克持續發動的「騷擾行動」。OpenAI表示，馬斯克提出的最新要求「完全不專業」，純粹是為了進一步損害公司名譽。阿特曼本人亦曾公開批評馬斯克的法律挑戰，認為這是將法律系統工具化，意圖藉此拖慢競爭對手的發展節奏。OpenAI甚至向投資人發出預警，稱隨著審判臨近，馬斯克可能會拋出更多吸引大眾目光的煽動性言論。

OpenAI已宣布結構調整計劃



事實上，這家ChatGPT的開發商已於去年10月宣布了結構調整計劃。當時OpenAI證實，已向其長期支持者微軟授予27%的股權。在此架構下，OpenAI試圖在保留非營利母體控制權的同時，管理其龐大的營利性業務部門。

除了高達千億美元的損害賠償外，馬斯克的法律文件還暗示將追求「懲罰性賠償」，並可能尋求法院核發禁制令。儘管文件中尚未詳述禁制令的具體執行內容，但這無疑為這場攸關全球AI產業格局的訴訟增添了更多變數。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

