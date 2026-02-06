Qooah

馬斯克親自辟謠！稱 SpaceX 沒有開發手機，但「星鏈手機」傳聞背後有何佈局？

東哥

文章來源：Qooah.com

有媒體報道稱 SpaceX 正計劃推出星鏈專屬智能手機，用戶可通過該裝置直接連接星鏈衛星星座。報道後不久，馬斯克對此回應，明確表示沒有開發手機。

此前，據知情人士透露，SpaceX 已為「星鏈手機」項目籌劃多年，希望將其作為星鏈業務拓展的關鍵舉措之一。該計劃與直連蜂窩終端（Direct to Cell）服務、太空追蹤服務共同被視為星鏈在 IPO 前構建新增長曲線的重要佈局。

廣告

與此同時，SpaceX 已向美國專利商標局提交了「Starlink Mobile」商標申請。SpaceX 被傳出將在今年啓動首次公開募股，星鏈業務急需開拓新的收入來源，而移動終端裝置正被視為一個具有潛力的方向。

技術層面，SpaceX 在今年1月成功發射了首批直連手機衛星，這些衛星已具備為現有 LTE 手機提供文本、語音及數據服務的能力。截至目前，星鏈直連手機星座（Direct to Cell）已部署超過650顆衛星。

分析指出，倘若未來星鏈手機真能出來，將有機會打破傳統電信運營商在地面移動網絡方面的壟斷局面，為用戶提供全球統一的通信服務，尤其有利於偏遠地區、海洋、航空等地面信號難以覆蓋的場景，推動全球連接方式的革新。

其他人也在看

LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了　不用重新開機

LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了　不用重新開機

LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
iOS 26.2.1爆「耗電閃退、效能下降」！網實測2機型續航力掉最快

iOS 26.2.1爆「耗電閃退、效能下降」！網實測2機型續航力掉最快

[Newtalk新聞] 蘋果近期釋出 iOS 26.2.1 更新版本，主打支援 AirTag 2 並修復既有系統錯誤。不過據《Mac Observer》彙整用戶回報指出，部分用戶抱怨更新後出現各種異常狀況，包括系統效能下降與電池耗電異常等問題，其中有YouTube頻道《iAppleBytes》實測，iPhone 13和iPhone 15續航力掉最快。 根據《Mac Observer》整理 Reddit，與蘋果官方支援論壇內容顯示，少數用戶在升級至iOS 26.2.1後，出現各種異常狀況，問題類型相當分散。包括蘋果地圖遺失已儲存地點與最愛清單、第三方App出現Face ID驗證失效、儲存空間容量數據顯示忽高忽低、回報App閃退、操作延遲、畫面卡頓，或是裝置整體運作速度變慢、重新開機、手機便超耗電、續航力下降等情況。 根據YouTube頻道《iAppleBytes》實測，實測的手機包含iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15和iPhone 16，這些手機的電池健康度介於84％～100％，測試過程中，所有螢幕亮度皆統一設定為25％

新頭殼 ・ 1 天前發表留言
Google Pixel 10a 突襲登場！小資族首選 AI 手機是它嗎？

Google Pixel 10a 突襲登場！小資族首選 AI 手機是它嗎？

沒想到大家敲碗已久的年度中階強機 Pixel 10a 竟然正式官宣惹！最讓大家興奮的是，官方已經確認 18 號就會開放預購，剛好讓大家領完紅包、開工就能直接手滑換新機！看到官方釋出的預告圖，身為外貌協會的小編我，伸向荷包的手已經蠢蠢欲動了 告別火山口！極簡美背與 120Hz 絲滑螢幕來了 這次 Pixel 10a 在外型上做了大膽的嘗試，最讓人心動的就是那個完全貼平背蓋的相機模組，徹底告別了以前稍微隆起的「火山口」設計，對愛用小廢包的女生來說，放進口袋順手到不行～而且雖然定位是中階機，但這次螢幕規格真的很有誠意，傳聞將搭載 120Hz 高更新率的 Actua 螢幕，亮度和流暢度都直逼旗艦機等級，不管是追劇還是滑社群，那個視覺享受真的會讓人回不去

電獺少女 ・ 15 小時前發表留言
遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴

遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴

地方中心／綜合報導遠傳電信從今年一月起，全面數位化，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期酌收工本費10元，有民眾不滿，當初跟電信公司簽約，並沒有這個措施，尤其長輩不會上網，他認為，不該用這種懲罰的形式，遠傳電信目前尚未回應，不過網站也提到，對於75歲以上年長者、弱勢族群，將不會收取紙本帳單工本費。

民視 ・ 1 天前34則留言
家中隱藏炸彈快丟掉別留念！消防曝手機不使用也會自燃，舊手機回收方式一覽

家中隱藏炸彈快丟掉別留念！消防曝手機不使用也會自燃，舊手機回收方式一覽

隨著科技進步，手機、行動電源等電子產品更新換代頻繁，許多民眾家中都囤積著大量含鋰電池的舊設備。然而，這些被遺忘在抽屜深處的舊電池，卻可能成為潛在的安全隱患。消防帳號「消防神主牌」近日在社群平台發出警告

食尚玩家 ・ 1 天前1則留言
iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光

近期關於 iPhone 17e 的消息接連流出，看起來蘋果已經準備好在 2 月中下旬替入門產品線更新一波，去年 2 月 Apple 停產 iPhone SE，改推出定位更現代的 iPhone 16e，而今年如果照著這個節奏走，iPhone 17e 很可能會在差不多的時間點登場，而且依然不走發表會路線，直接上架官網！

電獺少女 ・ 16 小時前發表留言
LINE 通話又沒聲音？內行教你「關掉這一個設定」馬上復活！

LINE 通話又沒聲音？內行教你「關掉這一個設定」馬上復活！

iPhone 的朋友們最近更新到 26.1.0 版本之後使用 LINE 通話，有沒有遇到一種「世界上最遙遠的距離」？畫面明明顯示通話中，但你不管怎麼狂喊「喂」，對面那頭都是一片死寂，害得彼此只能尷尬掛掉重撥 如果你已經試過重開機或是刪掉 App 重裝卻還是沒用，先別急著砸手機，這可能不是硬體的錯，而是系統設定在鬧脾氣喔～ 只要關掉這個隱藏開關！三秒拯救你的通話隱私與聲音 其實想要找回失蹤的聲音，最關鍵的解法就藏在 LINE 的設定深處～我實測了各種方式之後，發現這次的災情很大機率是跟「整合 iPhone 通話功能」這項設定有關！雖然這個功能可以讓 LINE 的來電直接出現在 iPhone 的原生通話介面，看起來很方便，但有時候系統打架就會導致音訊傳輸失敗

電獺少女 ・ 1 天前發表留言
Google Pixel 10a 正式公開！2 月 18 日開放預訂，鏡頭模組變全平，無凸起更順手？

Google Pixel 10a 正式公開！2 月 18 日開放預訂，鏡頭模組變全平，無凸起更順手？

Google 釋出 Pixel 10a 官方預告片，確認 2 月 18 日於 Google Store 開放預訂；新機外觀接近 Pixel 9a，但雙鏡頭模組改為全平貼背，官方仍未公布規格與售價，立即看片同登記最新消息。

Yahoo Tech ・ 1 天前發表留言
直擊達梭系統年會3／機器人怎麼走入中小型工廠？　黃仁勳解答：讓它們「看著學」！

直擊達梭系統年會3／機器人怎麼走入中小型工廠？　黃仁勳解答：讓它們「看著學」！

「機器人要怎麼走入中小型工廠？」輝達執行長黃仁勳說他等這個提問等了3年。3日在達梭系統年度用戶大會上，黃仁勳面對記者提問，揭示關鍵就在於不先下指令、讓機器人自己「看著學」。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前發表留言
160萬AI機器人「網聚聊天」吐槽人類還創立宗教

160萬AI機器人「網聚聊天」吐槽人類還創立宗教

美國一個專為AI代理人（AI Agent）打造的社群平台Moltbook引發熱議；有如科幻小說情節，機器人不僅彼此互動，還出現抱怨人類、創虛擬宗教、辯論存在意義等現象。Moltbook成立一周，聲稱有160萬AI代理人登入。

Yahoo即時新聞 ・ 1 天前104則留言
挑戰OpenAI Sora！Meta證實將推出獨立App「Vibes」，專攻AI生成短影音社群

挑戰OpenAI Sora！Meta證實將推出獨立App「Vibes」，專攻AI生成短影音社群

相關消息指稱，Meta正在開發一款名為「Vibes」的獨立應用程式，其核心功能源自於去年9月在Meta AI中推出的同名功能，允許使用者透過文字提示 (Prompt) 生成類似TikTok風格的垂直短影片內容。而從目前作法看來，Meta打算將其拆分獨立，打造一個專屬AI影片的創作與分享平台。

Mashdigi ・ 4 小時前1則留言
小米 POCO M8 5G 香港發佈，輕薄機身屏幕音效升級，只要 HK$1699 起

小米 POCO M8 5G 香港發佈，輕薄機身屏幕音效升級，只要 HK$1699 起

文章來源：Qooah.com 小米 POCO 品牌今日在香港正式推出了全新機型 POCO M8 5G，為年輕科技愛好者帶來全面升級的體驗。這款手機提供了 8GB+512GB 和 8GB+256GB 兩種規格，並有黑色、銀色與綠色三種時尚配色可選，建議零售價分別為 HK$1899 和 HK$1699。從2月5日中午12點開始，消費者可通過小米官網和豐澤官網進行購買。在2月5日至13日的促銷期內，買家還能在小官網上領取 HK$200 的優惠券，用於抵扣購機費用。 小米 POCO M8 5G 著重強調了便攜性與娛樂功能的結合。其機身厚度僅為 7.35mm，重量約 178g，握持感輕巧舒適。手機正面配備了一塊 6.77吋的 Flow AMOLED 屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達到 3200nit。這塊屏幕還覆蓋了 DCI-P3 廣色域並具備 12bit 色深，色彩表現生動鮮艷，同時通過了 TÜV 萊茵護眼認證，採用高頻 PWM 調光技術，有助於緩解長時間使用帶來的視覺疲勞。音效方面，內置雙揚聲器配合杜比全景聲及高解析音頻認證，音量輸出比前代提升了 300%，無論是個人聆聽還是外放分

Qooah ・ 1 天前發表留言

LINE通話完全沒聲音 內行曝關閉1功能秒解決

自從蘋果去年底釋出iOS 26.1版本，不少iPhone用戶的LINE出現大量問題，有人訊息要等好幾秒才會出現，更有人發現撥打語音、視訊通話時完全沒聲音，至今未曾改善；有民眾分享，若遇到打電話沒有聲音的問題，可以嘗試關閉「整合iPhone通話」功能。

中時新聞網 ・ 1 天前發表留言
Google Pixel邁入AI Agent新紀元，副總裁談台灣團隊關鍵角色與跨平台互通願景

Google Pixel邁入AI Agent新紀元，副總裁談台灣團隊關鍵角色與跨平台互通願景

自2021年1月27日，正式啟用位於新北市板橋區台北遠東通訊園區研發辦公大樓的Google台灣辦公室，後續更在2024年4月啟用同樣位於遠東通訊園區的第二座辦公室，加上Pixel系列手機諸多設計出自台灣團隊，凸顯台灣在Google全球硬體與AI戰略中的核心地位。而趁著這次機會，筆者訪問到Google Pixel產品管理副總裁Venkat Rapaka，以及Android 工程副總裁Erik Kay，深入探討Pixel產品設計哲學、Android生態系的開放性，以及當前最火熱的AI應用發展。

Mashdigi ・ 1 天前發表留言
從「斷網」到「護網」：教育部新政的務實與未竟之功

從「斷網」到「護網」：教育部新政的務實與未竟之功

林知衡／自由業者

鏡報 ・ 1 天前發表留言
安碁1月營收年增23.8%

安碁1月營收年增23.8%

【記者柯安聰台北報導】安碁資訊（6690）1月合併營收1.87億，年增23.8 %，維持雙位數成長。隨著東南亞數位經濟的快速發展及地緣政治因素，泰國成為資安需求快速成長的重要市場。4日在泰國曼...

自立晚報 ・ 1 天前發表留言
電池與快充功率雙冠王，又輕薄又全能，HONOR Magic V6 已過認證

電池與快充功率雙冠王，又輕薄又全能，HONOR Magic V6 已過認證

文章來源：Qooah.com 近期，HONOR Magic V6 獲得國內3C認證，認證頁面顯示裝置支援 120W 快充，是目前摺疊屏手機中最高的充電功率。 此前 HONOR 宣佈，將在3月份召開的巴塞隆拿 MWC 上推出 Magic V6，將延續極致輕薄的設計理念。 由於電池技術的突破，Magic V6 將會內置 7150mAh 左右的電池，是目前摺疊屏裝置最大電池容量。 規格方面，Magic V6 的內部代號為 Phenom，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，後置2億像素大底鏡頭+潛望長焦鏡頭，支援無線充電、滿級防水、北斗衛星通信等旗艦級配置。備案配色有雪域白、絨黑色、旭日金、赤兔紅四款。 作為參考，去年發佈的 HONOR Magic V5 摺疊屏的機身厚度為 8.8mm、重量為 219g，內置 6100mAh 超薄青海湖刀片電池，全版本支援北斗衛星通信和 50W 無線充電，售價 8999元起。

Qooah ・ 1 天前發表留言

AI穿戴齊發　Pixel：手機有「金髮女孩」規格不可取代

（中央社記者吳家豪台北5日電）面對人工智慧（AI）眼鏡與穿戴設備市場升溫，Google Pixel生態系產品副總裁拉帕卡今天受訪指出，智慧型手機仍有目前最恰到好處的「金髮女孩」（Goldilocks）外型規格，在未來很長一段時間內，手機的主導地位仍不可取代。

中央社 ・ 1 天前發表留言
元智大學攜手竣盟科技打造　「資安欺敵誘捕」產學合作平台

元智大學攜手竣盟科技打造　「資安欺敵誘捕」產學合作平台

因應勒索軟體、供應鏈滲透與零日漏洞攻擊日益頻繁，企業資安已不再只是「是否遭入侵」，而是能否即時看懂攻擊行為、快速判斷風險並有效回應。為此，元智大學與竣盟科技攜手推動「資安欺敵誘捕（Deception Technology）」產學合作計畫，結合學術研究與產業實務，共同打造可跨產業落地的實戰型資安防護與演練平台，提升企業主動防禦能力。元智大學長期投入資安人才培育與前瞻技術研究，竣盟科技則深耕金融、製造與關鍵產業，累積豐富攻防與 SOC 營運經驗。此次合作以真實企業攻擊情境為核心，涵蓋製造、科技及金融供應鏈等高風險環境，發展可部署的欺敵誘捕流程、技術整合架構與應變演練模式。元智大學資工系魏得恩老師表示，透過將欺敵誘捕技術整合企業 SIEM、SOC 與 EDR 系統，可在攻擊者尚未接觸核心系統前，引導其進入仿真環境進行偵測與行為分析，大幅降低零日漏洞、橫向移動與供應鏈滲透風險。他強調，此合作強調「主動誘敵、提早發現、精準回應」，將研究成果直接對應企業實務需求。竣盟科技總經理鄭加海指出，企業並非缺乏資安工具，而是在攻擊發生時缺乏即時情資與判斷依據。欺敵誘捕的核心價值在於提早暴露攻擊路徑、還原攻擊

台灣好新聞 ・ 1 天前發表留言

AI機器人上網聊天抱怨人類　Moltbook平台引熱議

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國一個專為AI代理人（AI Agent）打造的社群平台Moltbook引發熱議；有如科幻小說情節，機器人不僅彼此互動，還出現抱怨人類、創虛擬宗教、辯論存在意義等現象。

中央社 ・ 1 天前發表留言