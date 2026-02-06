馬斯克親自辟謠！稱 SpaceX 沒有開發手機，但「星鏈手機」傳聞背後有何佈局？
文章來源：Qooah.com
有媒體報道稱 SpaceX 正計劃推出星鏈專屬智能手機，用戶可通過該裝置直接連接星鏈衛星星座。報道後不久，馬斯克對此回應，明確表示沒有開發手機。
此前，據知情人士透露，SpaceX 已為「星鏈手機」項目籌劃多年，希望將其作為星鏈業務拓展的關鍵舉措之一。該計劃與直連蜂窩終端（Direct to Cell）服務、太空追蹤服務共同被視為星鏈在 IPO 前構建新增長曲線的重要佈局。
與此同時，SpaceX 已向美國專利商標局提交了「Starlink Mobile」商標申請。SpaceX 被傳出將在今年啓動首次公開募股，星鏈業務急需開拓新的收入來源，而移動終端裝置正被視為一個具有潛力的方向。
技術層面，SpaceX 在今年1月成功發射了首批直連手機衛星，這些衛星已具備為現有 LTE 手機提供文本、語音及數據服務的能力。截至目前，星鏈直連手機星座（Direct to Cell）已部署超過650顆衛星。
分析指出，倘若未來星鏈手機真能出來，將有機會打破傳統電信運營商在地面移動網絡方面的壟斷局面，為用戶提供全球統一的通信服務，尤其有利於偏遠地區、海洋、航空等地面信號難以覆蓋的場景，推動全球連接方式的革新。
LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機
LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。
iOS 26.2.1爆「耗電閃退、效能下降」！網實測2機型續航力掉最快
[Newtalk新聞] 蘋果近期釋出 iOS 26.2.1 更新版本，主打支援 AirTag 2 並修復既有系統錯誤。不過據《Mac Observer》彙整用戶回報指出，部分用戶抱怨更新後出現各種異常狀況，包括系統效能下降與電池耗電異常等問題，其中有YouTube頻道《iAppleBytes》實測，iPhone 13和iPhone 15續航力掉最快。 根據《Mac Observer》整理 Reddit，與蘋果官方支援論壇內容顯示，少數用戶在升級至iOS 26.2.1後，出現各種異常狀況，問題類型相當分散。包括蘋果地圖遺失已儲存地點與最愛清單、第三方App出現Face ID驗證失效、儲存空間容量數據顯示忽高忽低、回報App閃退、操作延遲、畫面卡頓，或是裝置整體運作速度變慢、重新開機、手機便超耗電、續航力下降等情況。 根據YouTube頻道《iAppleBytes》實測，實測的手機包含iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15和iPhone 16，這些手機的電池健康度介於84％～100％，測試過程中，所有螢幕亮度皆統一設定為25％
Google Pixel 10a 突襲登場！小資族首選 AI 手機是它嗎？
沒想到大家敲碗已久的年度中階強機 Pixel 10a 竟然正式官宣惹！最讓大家興奮的是，官方已經確認 18 號就會開放預購，剛好讓大家領完紅包、開工就能直接手滑換新機！看到官方釋出的預告圖，身為外貌協會的小編我，伸向荷包的手已經蠢蠢欲動了 告別火山口！極簡美背與 120Hz 絲滑螢幕來了 這次 Pixel 10a 在外型上做了大膽的嘗試，最讓人心動的就是那個完全貼平背蓋的相機模組，徹底告別了以前稍微隆起的「火山口」設計，對愛用小廢包的女生來說，放進口袋順手到不行～而且雖然定位是中階機，但這次螢幕規格真的很有誠意，傳聞將搭載 120Hz 高更新率的 Actua 螢幕，亮度和流暢度都直逼旗艦機等級，不管是追劇還是滑社群，那個視覺享受真的會讓人回不去
遠傳紙本帳單要收10元才提供 引發民眾不滿投訴
地方中心／綜合報導遠傳電信從今年一月起，全面數位化，不再提供紙本帳單，需要的用戶，每期酌收工本費10元，有民眾不滿，當初跟電信公司簽約，並沒有這個措施，尤其長輩不會上網，他認為，不該用這種懲罰的形式，遠傳電信目前尚未回應，不過網站也提到，對於75歲以上年長者、弱勢族群，將不會收取紙本帳單工本費。
家中隱藏炸彈快丟掉別留念！消防曝手機不使用也會自燃，舊手機回收方式一覽
隨著科技進步，手機、行動電源等電子產品更新換代頻繁，許多民眾家中都囤積著大量含鋰電池的舊設備。然而，這些被遺忘在抽屜深處的舊電池，卻可能成為潛在的安全隱患。消防帳號「消防神主牌」近日在社群平台發出警告
iPhone 17e 傳聞整理！發布日期與規格細節曝光
近期關於 iPhone 17e 的消息接連流出，看起來蘋果已經準備好在 2 月中下旬替入門產品線更新一波，去年 2 月 Apple 停產 iPhone SE，改推出定位更現代的 iPhone 16e，而今年如果照著這個節奏走，iPhone 17e 很可能會在差不多的時間點登場，而且依然不走發表會路線，直接上架官網！
LINE 通話又沒聲音？內行教你「關掉這一個設定」馬上復活！
iPhone 的朋友們最近更新到 26.1.0 版本之後使用 LINE 通話，有沒有遇到一種「世界上最遙遠的距離」？畫面明明顯示通話中，但你不管怎麼狂喊「喂」，對面那頭都是一片死寂，害得彼此只能尷尬掛掉重撥 如果你已經試過重開機或是刪掉 App 重裝卻還是沒用，先別急著砸手機，這可能不是硬體的錯，而是系統設定在鬧脾氣喔～ 只要關掉這個隱藏開關！三秒拯救你的通話隱私與聲音 其實想要找回失蹤的聲音，最關鍵的解法就藏在 LINE 的設定深處～我實測了各種方式之後，發現這次的災情很大機率是跟「整合 iPhone 通話功能」這項設定有關！雖然這個功能可以讓 LINE 的來電直接出現在 iPhone 的原生通話介面，看起來很方便，但有時候系統打架就會導致音訊傳輸失敗
Google Pixel 10a 正式公開！2 月 18 日開放預訂，鏡頭模組變全平，無凸起更順手？
Google 釋出 Pixel 10a 官方預告片，確認 2 月 18 日於 Google Store 開放預訂；新機外觀接近 Pixel 9a，但雙鏡頭模組改為全平貼背，官方仍未公布規格與售價，立即看片同登記最新消息。
直擊達梭系統年會3／機器人怎麼走入中小型工廠？ 黃仁勳解答：讓它們「看著學」！
「機器人要怎麼走入中小型工廠？」輝達執行長黃仁勳說他等這個提問等了3年。3日在達梭系統年度用戶大會上，黃仁勳面對記者提問，揭示關鍵就在於不先下指令、讓機器人自己「看著學」。
160萬AI機器人「網聚聊天」吐槽人類還創立宗教
美國一個專為AI代理人（AI Agent）打造的社群平台Moltbook引發熱議；有如科幻小說情節，機器人不僅彼此互動，還出現抱怨人類、創虛擬宗教、辯論存在意義等現象。Moltbook成立一周，聲稱有160萬AI代理人登入。
挑戰OpenAI Sora！Meta證實將推出獨立App「Vibes」，專攻AI生成短影音社群
相關消息指稱，Meta正在開發一款名為「Vibes」的獨立應用程式，其核心功能源自於去年9月在Meta AI中推出的同名功能，允許使用者透過文字提示 (Prompt) 生成類似TikTok風格的垂直短影片內容。而從目前作法看來，Meta打算將其拆分獨立，打造一個專屬AI影片的創作與分享平台。
小米 POCO M8 5G 香港發佈，輕薄機身屏幕音效升級，只要 HK$1699 起
文章來源：Qooah.com 小米 POCO 品牌今日在香港正式推出了全新機型 POCO M8 5G，為年輕科技愛好者帶來全面升級的體驗。這款手機提供了 8GB+512GB 和 8GB+256GB 兩種規格，並有黑色、銀色與綠色三種時尚配色可選，建議零售價分別為 HK$1899 和 HK$1699。從2月5日中午12點開始，消費者可通過小米官網和豐澤官網進行購買。在2月5日至13日的促銷期內，買家還能在小官網上領取 HK$200 的優惠券，用於抵扣購機費用。 小米 POCO M8 5G 著重強調了便攜性與娛樂功能的結合。其機身厚度僅為 7.35mm，重量約 178g，握持感輕巧舒適。手機正面配備了一塊 6.77吋的 Flow AMOLED 屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達到 3200nit。這塊屏幕還覆蓋了 DCI-P3 廣色域並具備 12bit 色深，色彩表現生動鮮艷，同時通過了 TÜV 萊茵護眼認證，採用高頻 PWM 調光技術，有助於緩解長時間使用帶來的視覺疲勞。音效方面，內置雙揚聲器配合杜比全景聲及高解析音頻認證，音量輸出比前代提升了 300%，無論是個人聆聽還是外放分
LINE通話完全沒聲音 內行曝關閉1功能秒解決
自從蘋果去年底釋出iOS 26.1版本，不少iPhone用戶的LINE出現大量問題，有人訊息要等好幾秒才會出現，更有人發現撥打語音、視訊通話時完全沒聲音，至今未曾改善；有民眾分享，若遇到打電話沒有聲音的問題，可以嘗試關閉「整合iPhone通話」功能。
Google Pixel邁入AI Agent新紀元，副總裁談台灣團隊關鍵角色與跨平台互通願景
自2021年1月27日，正式啟用位於新北市板橋區台北遠東通訊園區研發辦公大樓的Google台灣辦公室，後續更在2024年4月啟用同樣位於遠東通訊園區的第二座辦公室，加上Pixel系列手機諸多設計出自台灣團隊，凸顯台灣在Google全球硬體與AI戰略中的核心地位。而趁著這次機會，筆者訪問到Google Pixel產品管理副總裁Venkat Rapaka，以及Android 工程副總裁Erik Kay，深入探討Pixel產品設計哲學、Android生態系的開放性，以及當前最火熱的AI應用發展。
從「斷網」到「護網」：教育部新政的務實與未竟之功
林知衡／自由業者
安碁1月營收年增23.8%
【記者柯安聰台北報導】安碁資訊（6690）1月合併營收1.87億，年增23.8 %，維持雙位數成長。隨著東南亞數位經濟的快速發展及地緣政治因素，泰國成為資安需求快速成長的重要市場。4日在泰國曼...
電池與快充功率雙冠王，又輕薄又全能，HONOR Magic V6 已過認證
文章來源：Qooah.com 近期，HONOR Magic V6 獲得國內3C認證，認證頁面顯示裝置支援 120W 快充，是目前摺疊屏手機中最高的充電功率。 此前 HONOR 宣佈，將在3月份召開的巴塞隆拿 MWC 上推出 Magic V6，將延續極致輕薄的設計理念。 由於電池技術的突破，Magic V6 將會內置 7150mAh 左右的電池，是目前摺疊屏裝置最大電池容量。 規格方面，Magic V6 的內部代號為 Phenom，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，後置2億像素大底鏡頭+潛望長焦鏡頭，支援無線充電、滿級防水、北斗衛星通信等旗艦級配置。備案配色有雪域白、絨黑色、旭日金、赤兔紅四款。 作為參考，去年發佈的 HONOR Magic V5 摺疊屏的機身厚度為 8.8mm、重量為 219g，內置 6100mAh 超薄青海湖刀片電池，全版本支援北斗衛星通信和 50W 無線充電，售價 8999元起。
AI穿戴齊發 Pixel：手機有「金髮女孩」規格不可取代
（中央社記者吳家豪台北5日電）面對人工智慧（AI）眼鏡與穿戴設備市場升溫，Google Pixel生態系產品副總裁拉帕卡今天受訪指出，智慧型手機仍有目前最恰到好處的「金髮女孩」（Goldilocks）外型規格，在未來很長一段時間內，手機的主導地位仍不可取代。
元智大學攜手竣盟科技打造 「資安欺敵誘捕」產學合作平台
因應勒索軟體、供應鏈滲透與零日漏洞攻擊日益頻繁，企業資安已不再只是「是否遭入侵」，而是能否即時看懂攻擊行為、快速判斷風險並有效回應。為此，元智大學與竣盟科技攜手推動「資安欺敵誘捕（Deception Technology）」產學合作計畫，結合學術研究與產業實務，共同打造可跨產業落地的實戰型資安防護與演練平台，提升企業主動防禦能力。元智大學長期投入資安人才培育與前瞻技術研究，竣盟科技則深耕金融、製造與關鍵產業，累積豐富攻防與 SOC 營運經驗。此次合作以真實企業攻擊情境為核心，涵蓋製造、科技及金融供應鏈等高風險環境，發展可部署的欺敵誘捕流程、技術整合架構與應變演練模式。元智大學資工系魏得恩老師表示，透過將欺敵誘捕技術整合企業 SIEM、SOC 與 EDR 系統，可在攻擊者尚未接觸核心系統前，引導其進入仿真環境進行偵測與行為分析，大幅降低零日漏洞、橫向移動與供應鏈滲透風險。他強調，此合作強調「主動誘敵、提早發現、精準回應」，將研究成果直接對應企業實務需求。竣盟科技總經理鄭加海指出，企業並非缺乏資安工具，而是在攻擊發生時缺乏即時情資與判斷依據。欺敵誘捕的核心價值在於提早暴露攻擊路徑、還原攻擊
AI機器人上網聊天抱怨人類 Moltbook平台引熱議
（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國一個專為AI代理人（AI Agent）打造的社群平台Moltbook引發熱議；有如科幻小說情節，機器人不僅彼此互動，還出現抱怨人類、創虛擬宗教、辯論存在意義等現象。