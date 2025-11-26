馬斯克計畫讓Grok5挑戰《英雄聯盟》人類最強戰隊 T1接招：我們準備好了

/ 林彥廷 綜合報導

X平台老闆、特斯拉與 xAI 創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）昨（25）日發文表示，他計畫讓 xAI 開發的人工智慧系統 Grok 5 挑戰是否能在 2026 年擊敗《英雄聯盟》最強的人類戰隊。對此，剛奪下世界賽冠軍的 T1 戰隊也留言回應「我們準備好了，你呢？」

伊隆·馬斯克發文指出，讓我們看看在以下的限制中，Grok 5 是否能在 2026 年擊敗《英雄聯盟》最強的人類戰隊：只能透過攝影機觀看螢幕，視覺能力與視力1.0的人水準一致、反應與點擊速度不得快於人類。

伊隆·馬斯克也補充說，Grok 5 的設計目標是：「只要讀過遊戲說明並經過一些實驗，就能玩任何遊戲。」貼文曝光後隨即引起熱烈討論，其中T1戰隊也以中路 Faker 的經典姿勢GIF並留言「我們準備好了，你呢？」

