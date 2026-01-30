馬斯克計畫 SpaceX 與 xAI 合併 計畫推動「太空 AI 資料中心」發展

為了推動「太空人工智慧資料中心」技術的發展，特斯拉執行長馬斯克決定將旗下太空探索公司 SpaceX 與人工智慧開發公司 xAI 合併，希望利用太空環境進一步提升 AI 的運算能力並降低成本。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著人工智慧（AI）技術不斷發展，相關企業間的競爭也不斷加劇，如何提升服務品質並爭取用戶支持，已成為各大 AI 廠商的重要課題。

近期，特斯拉執行長馬斯克計畫將旗下的太空探索公司 SpaceX 與人工智慧開發公司 xAI 合併，並推動太空人工智慧資料中心的建設，進一步強化旗下 AI 企業的競爭力。與此同時，亞馬遜、谷歌等競爭者也積極投入相關技術的開發，持續推動太空人工智慧資料中心的發展。

廣告 廣告

《路透社》報導，由於 AI 語言模型的運算需求龐大，在 AI 技術不斷成長下，地面資料中心的運作成本逐日上漲。為降低成本，以馬斯克為首的 AI 企業負責人近期提出構想，希望透過數百顆在近地軌道上運作的太陽能衛星搭載 AI 的運算系統，在利用近乎無限的太陽能下，同時利用太空的低溫環境，實現對資料中心冷卻，進一步提升 AI 模型的運算力。

報導稱，為實現這個目標，馬斯克計畫將 SpaceX 與 xAI 合併，透過 SpaceX 成熟的星鏈發射技術，部署搭載 AI 運算系統的太陽能衛星。馬斯克本人日前也出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，並表示將 AI 運算系統部署在太空是最低成本的選擇，「在太空建造太陽能資料中心的趨勢是顯而易見的，最遲可能兩年內就會實現」。

該報導指出，為了推動太空人工智慧資料中心的建設，SpaceX 預計將在今年內舉行首次公開發行（IPO），並將籌集的資金用於太陽能衛星的研發。然而，部分工程師或航太專家卻認為太空人工智慧資料中心的構想可能遭遇「意想不到的難題」，強調太空碎片、宇宙輻射、設備維護與發射成本都可能成為相關技術發展的阻礙。

除了 xAI 外，其他 AI 領域的競爭者也積極投入太空 AI 資料中心的發展。報導稱，亞馬遜創始人貝佐斯（Jeffrey Bezos）透過旗下的「藍色起源公司」（Blue Origin）持續研發可用於太空人工智慧資料中心的技術，盼建造在近地軌道上的「巨型千兆瓦資料中心」，並擺脫對地面資料中心的依賴。

另外，由谷歌支持的 Starcloud 公司也透過與輝達合作，將搭載輝達 H100 晶片的 Starcloud-1 衛星送入太空，並開始對谷歌的開元模型 Gemma 展開訓練和運行。Starcloud 公司表示，他們希望建造一個模塊化的「衛星超集群」，並提供至少 5 吉瓦（1 吉瓦等於 10 億瓦特）的運算力，一口氣擊敗現行的地面資料中心。

與此同時，谷歌也在推動自身的「陽光捕手計畫」（Project Suncatcher），希望透過大批配備張量處理單元（Tensor Processing Unit）的太陽能衛星建造一個 AI 雲端平台，預計最快將於 2027 年時，與合作夥伴 Planet Labs 發射首個衛星原型機。

除了美國科技企業外，中國的 AI 公司也積極投入太空 AI 資料中心的發展。報導稱，中國方面希望，未來五年內完成太空 AI 資料中心的建設並打造「空間雲」。負責發射衛星的中國航太科技集團也承諾，希望在五年發展計畫結束前，完成「吉瓦級空間數位智慧基礎設施」的建設。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

飛彈危機後最危險時刻 ! 白宮研議封鎖古巴 川普放話「撐不了多久」

英國金融時報：SpaceX考慮在今年六月IPO、估值高達1.5兆美元