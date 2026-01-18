馬斯克語出驚人！未來能用AI直接生成《GTA6》

AI 技術在過去短短 2 到 3 年時間飛速成長，從文字、靜態圖片、影像，到自動駕駛、機器人等領域的應用。甚至連遊戲產業都開始大規模投入使用。而最近特斯拉執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk ）就在社群上提到，未來可以使用 AI 直接生成一款《GTA6》。

馬斯克認為未來可以用 AI 生成遊戲。（圖源：GTA6）

事件起因是雲端服務公司 Vercel 執行長，在玩最近熱門的梗「在《GTA6》發售之前，我們可能會先OOOO」，直接說：「肯定存在一種在不是 0 的情況下，能看到在《GTA6》推出之前，就會先看到”幾分鐘內生成你自己的《GTA6》“功能」而馬斯克也在下方回應：「是的」

甚至在後來馬斯克的言論被轉發時，Epic Games 執行長 Tim Sweeney 公開表示，隨著目前「文字轉圖像」與「文字轉影片」技術的成熟，那接下來出現「文字轉 GTA」（Text-to-GTA）也非常符合邏輯。馬斯克再次加入討論，大膽預測，未來玩家根本不需要輸入提示詞，AI 就會自動分析出玩家最喜歡的遊戲類型，直接為其量身打造專屬的娛樂體驗。