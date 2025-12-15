馬斯克證實測試沒有監督員的自駕計程車 特斯拉「完全無人」車現身德州街頭

特斯拉在德州奧斯汀推出的自動駕駛計程車Robotaxi，2025年上路時副駕座有一名監督員。路透社



美國有網友週日（14日）在德州奧斯汀目擊完全無人的特斯拉自動駕駛計程車「Robotaxi」在街上行駛，特斯拉老闆馬斯克證實，他們已經開始測試沒有監督人員的自駕計程車。這符合他先前所說今年底可能推出無人計程車服務的說法。

廣告 廣告

目前在德州奧斯汀試行推出的Robotaxi服務，雖然是自動駕駛，但是每輛車的前方副駕座都會配一名監督員，隨時進行干預。而網友所目擊行駛中的Robotaxi，上面空無一人，連監督員都沒有。

一些網友立即很興奮地打開app叫車Robotaxi，看看開過來的車是否是完全無人車，不過他們叫來的車都還是有監督員。

隨後，馬斯克留言說：「目前正在完全不載人的狀況下進行測試。」特斯拉的人工智慧（AI）主管艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）也留言說：「所以開始了！」

《商業內幕》報導說，根據監測自動駕駛計程車服務的網站Robotaxi Tracker，特斯拉目前在奧斯汀部署31輛Robotaxi自動駕駛計程車，比11月的29輛多了2輛。馬斯克曾在10月聲稱要在今年底把奧斯汀自駕計程車車隊擴大到500輛。

而在本月初，馬斯克在他的人工智慧公司xAI舉辦的活動上，透過視訊通話向觀眾說，大約三週內，就會有特斯拉Robotaxi在無人的狀況下在奧斯汀運作，甚至乘客座也不會有人。」

不過，《商業內幕》也指出，他們的記者今年７月在奧斯汀試乘特斯拉Robotaxi時，監督員必須多次手動干預，包括差點逆向闖入單行道。

更多太報報導

AI下跌元兇是他們！甲骨文、博通情況大不同 它只是「幸福的煩惱」

三重壓力夾擊！福斯汽車88年首關德國產線

中國傳拒買輝達H200晶片 白宮AI沙皇：北京識破美國盤算