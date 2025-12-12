馬斯克證實SpaceX即將上市！ Google十年前投資大豐收？

【緯來新聞網】多家外媒報導，馬斯克近期暗示，SpaceX 可能即將首次公開募股（IPO）。他在 X 平台表示，科技網站「Ars Technica」的相關分析「完全正確」。外界推測，此舉主要是為了因應其人工智慧（AI）整合計畫所需的龐大資金。

（圖／達志影像）

科技媒體 Ars Technica 資深編輯伯格（Eric Berger）在彭博報導後發文表示，他認為 SpaceX 很快就會上市。他指出，SpaceX 推動 AI 整合，例如打造太空資料中心、月球衛星工廠等構想，可能需要 300 億美元或更多的資金，而 IPO 將有助於填補龐大資金缺口。馬斯克也在 X 上回應這篇文章，簡短表示：「Eric 一如既往地準確。」伯格也提到，馬斯克過去之所以反對 SpaceX 上市，是因為他不願面對如特斯拉般的公眾檢視，同時擔心股東追求回報的壓力，並不符合他最終讓人類定居火星的終極目標。



彭博先前報導，SpaceX 可能在 2026 或 2027 年進行 IPO，目標籌集「遠超過 300 億美元」的資金，估值上看 1.5 兆美元。



這項進展也被視為 Google 母公司 Alphabet 的重大利多。早在 2015 年，Alphabet 便向 SpaceX 投資 9 億美元，拿下約 7％ 股權，這筆長期持有如今已成為 Alphabet 重要的未實現獲利來源。Alphabet 在第一季財報中揭露，非公開市場投資帶來 80 億美元未實現收益，而彭博指出，主要動能正是 SpaceX 估值不斷攀升。如果 SpaceX 進一步挑戰兆美元級估值，Alphabet 持股價值也有望持續推升其盈餘表現。

