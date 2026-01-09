馬斯克警告南韓人口危機達「震驚程度」 三代後僅剩3%人口

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）指出南韓是全球「人口崩潰」問題最嚴重的案例，情況已達到「震驚程度」。他在美國企業家迪亞曼迪斯（Peter Diamandis）的播客節目《Moonshot》中，針對南韓的人口危機發出嚴厲警告。

特斯拉執行長馬斯克。

據 《朝鮮日報》報導，馬斯克在1月7日播出的第220集節目中，與主持人進行約3小時的深度對談，討論人類未來、AI及人口議題。在談及南韓人口變化時，他表示「一個國家走錯路的信號，就是成人尿布數量超過嬰兒尿布」，並強調「南韓在數年前就已經超過那個臨界點」。

馬斯克進一步說明南韓生育率僅為替代生育率的三分之一，他解釋「經過三個世代後，人口將減少至目前規模的二十七分之一，也就是現在人口的約3%」。一般而言，維持現有人口規模所需的替代生育率為2.1，然而南韓2024年的總生育率（女性一生中預期生育的平均子女數）僅為0.75。

這場長達3小時的對談中，馬斯克與迪亞曼迪斯深入探討多項議題，包括人類未來發展、AI技術，以及全球面臨的人口問題。馬斯克特別將南韓作為人口危機的典型案例，凸顯這個東亞國家面臨的嚴峻挑戰。

馬斯克是一名生育主義支持者，據信其有超過14名孩子。（示意圖／AI生成）

南韓的低生育率問題持續惡化，0.75的總生育率遠低於人口替代水準，意味著若趨勢持續，未來世代的人口將出現劇烈萎縮。馬斯克的警告再次引發外界對南韓人口結構失衡的關注。

此前，馬斯克也曾關注台灣人口結構問題。上個月馬斯克於X平台轉發一篇外媒報導台灣生育率長年低迷的文章，馬斯克於貼文寫道：「人口持續加速崩潰」。該篇外媒報導指出，台灣出生率顯示已連續23個月下滑，死亡人數幾乎是新生兒的兩倍，生育率已成為全球最低之列，報導更直言「沒有新生命，不會有文明」。

實際上馬斯克對人類出生率持續崩跌問題十分關注。據媒體報導，馬斯克是一名生育主義支持者，其多次公開表示出生率太低是危機，文明可能會消失。而其拯救人類的偉大計劃就是盡最大努力生育。公開資料顯示，馬斯克與四名妻子至少育有14個孩子，據信實際的數字更多。馬斯克希望在世界末日前擁有更多高智商小孩，且他也需要更多小孩實現他的多行星殖民夢想。

