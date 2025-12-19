馬斯克財富逼近0.7兆美元 Google占全球財富前五兩席加起來還沒他多

隨著美國電動車大廠股價持續走強，其執行長、企業家馬斯克（Elon Musk）的財富版圖再度被市場放大檢視。根據富比士即時富豪榜資料顯示，截至美東時間12月18日下午，馬斯克的淨資產已攀升至約6810億美元，不僅穩居全球首富寶座，與第二名之間的差距更擴大至倍數等級。



富比士數據指出，目前排名第二的富豪為賴利．佩吉（Larry Page），其身價約為2490億美元，僅及馬斯克的一半不到。差距之大，凸顯出近期資本市場對相關企業前景的高度押注。

特斯拉股價寫下2024年底以來新高

放眼全球前五大富豪名單，緊隨其後的還包括：貝佐斯（Jeff Bezos），資產約2390億美元；謝爾蓋．布林（Sergey Brin），約2299億美元；以及賴利．艾里森（Larry Ellison），資產約2296億美元。前五名的財富結構，依舊以科技與平台型企業創辦人為主。

市場關注的焦點，回到近期股價表現。本周稍早，特斯拉股價寫下自2024年12月17日以來的新高，為市值與創辦人個人資產再添動能。分析人士指出，股價上漲並非單一因素所致，而是多項消息疊加後的市場反應。

其中一項關鍵催化劑，來自馬斯克於12月14日的公開說法。他透露，公司正在測試無人駕駛計程車（Robotaxi），且測試版本在前排乘客座未配置安全監管人員。此番言論被外界解讀為自動駕駛技術進入新階段，進一步強化投資人對未來營運模式的想像空間。

監管面消息同樣影響市場情緒。加州車輛管理局原先規劃對該公司祭出為期30天的停售處分，理由在於其使用「Autopilot」與「Full Self-Driving」等名稱進行行銷，可能使消費者誤認車輛具備完全自動駕駛能力。監管機構認定，相關系統仍需人類即時監督，與「全自動」存在落差。

針對「全自動駕駛」用語採取修正行動

不過，DMV隨後決定延後執行相關處分。原定的30天停售措施被延後90天，讓業者有時間提出補救與修正方案；至於另一項涉及製造許可證停權30天的處分，則已被無限期擱置。消息傳出後，被市場視為短期不確定性降低的正面訊號。

DMV局長史蒂夫．戈登於12月16日受訪時指出，業者已針對「全自動駕駛」用語採取修正行動，監管單位目前的審查重點，已轉向「Autopilot」一詞是否仍可能造成誤導。相關說法顯示，監管焦點正在從全面性質疑，轉為特定用語與實際功能是否一致的技術與行銷層面。

就功能層級而言，Autopilot主要協助車輛在高速公路環境中進行加速、煞車及維持車道；而FSD則擴及城市道路情境，包含變換車道、辨識並遵守交通號誌等操作。公司目前在乘用車產品中，已於FSD描述中明確標示「受監督（Supervised）」字樣，以回應外界對安全與責任歸屬的疑慮。

值得注意的是，在部分工廠作業流程中，車輛自組裝線移動至交付停車場時，仍會使用無人監督版本的軟體。此外，該公司已在美國德州奧斯汀提供Robotaxi相關服務，營運模式為前排乘客座配置人類安全監管人員，同時搭配遠端技術支援，以降低風險並累積實際運行數據。

責任編輯：許詠翔

