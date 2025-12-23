馬斯克趁機大酸Google自駕車應變能力 舊金山大停電引發大塞車

上周末美國舊金山發生大規模停電事故，波及市區多處交通號誌並引發嚴重塞車，也意外成為自動駕駛技術攻防的焦點。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）隨後在社群平台公開評論競爭對手Waymo的表現，質疑其在極端狀況下的應變能力。



事件發生於舊金山灣區停電期間，多個路口交通號誌失靈。網路流傳的多段影片顯示，Waymo自動駕駛車輛在無號誌控制的十字路口停滯不前，後方車流被迫鳴喇叭、繞道通行，造成區域交通明顯壅塞。受停電影響的家庭與企業約達13萬戶，Waymo於12月20日宣布暫停在舊金山灣區的自動駕駛叫車服務，以因應路況與公共設施異常。

Waymo與Google同屬一個企業集團

馬斯克隨後在X（前稱 Twitter）發文，指稱特斯拉的無人計程車服務在同一波停電事件中未受影響。他轉發一段Waymo車輛停在失靈路口的影片，並另附一段據稱顯示特斯拉自駕車於類似環境下順利通過路口的畫面，引發外界對不同自動駕駛策略的比較與討論。

Waymo發言人於12月21日下午透過電子郵件回應指出，公司在12月20日晚間基於安全考量暫停服務後，已於隔日恢復該地區的叫車營運。聲明表示，此次停電屬於影響範圍極廣的突發事件，舊金山市內多處出現交通號誌失靈與運輸中斷，對整體車流造成顯著衝擊。

Waymo強調，其全自動駕駛系統「Waymo Driver」在設計上，會將失靈的交通號誌視為「四向停車」路口處理，要求車輛依序停等、確認安全後通行。不過公司也坦言，12月20日的停電規模異常龐大，自駕車為確認各路口實際狀況而延長停等時間，進而在部分路段形成交通回堵。發言人指出，團隊正加速整合此次事件的運行數據與經驗，強化系統在公共基礎設施失效時的應變能力。

Waymo為Alphabet旗下自動駕駛事業，與Google同屬一個企業集團。此次事件也讓外界重新檢視大型科技公司在自駕車商業化過程中，如何面對城市級基礎設施故障所帶來的風險。



變電所發生火災導致舊金山大停電



至於停電原因，初步調查顯示，事故至少部分源於太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）位於第8街與Mission街一帶的變電所發生火災。PG&E於12月21日上午發布更新指出，該變電所受損情況「重大且廣泛」，修復與復電工程相當複雜。

PG&E表示，截至12月21日上午7時30分，工程人員已為約11萬戶用戶恢復供電，仍有約2.1萬戶處於停電狀態，主要集中在要塞區（Presidio）、里奇蒙區（Richmond District）、金門公園以及舊金山市中心部分區域。此次停電對城市交通、自駕車營運與公共安全的連鎖影響，仍持續受到關注。

