馬斯克身價突破18.8兆 史上首位超級富豪

美國雜誌《富比士》（Forbes）指出，馬斯克（Elon Musk）15日成為史上首位淨資產逾6000億美元（約新台幣18.8兆元）的富豪。馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）據報可能以約8000億美元的估值上市。

美國雜誌《富比士》（Forbes）指出，馬斯克（Elon Musk）（圖）15日成為史上首位淨資產逾6000億美元（約新台幣18.8兆元）的富豪。馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）據報可能以約8000億美元的估值上市。（美聯社資料照）

路透社報導指出，馬斯克在10月成為首位淨資產超過5000億美元的富豪，他還持有SpaceX約42%的股份，這家公司準備明年上市。而根據《富比世》，SpaceX的估值使馬斯克的財富增加1680億美元，截至美國東部時間15日中午12時，其淨資產估約6770億美元。

馬斯克的財富也受惠於他持有的特斯拉（Tesla）約12%股份。儘管這家電動車製造商銷量下滑，但其股價今年迄今已上漲13%。馬斯克宣布正在測試副駕駛座位未裝設安全監視器的無人駕駛計程車後，特斯拉的股價15日上漲近4%。

特斯拉股東11月批准一項高達1兆美元的薪酬方案，支持馬斯克將公司轉型為人工智慧（AI）與機器人巨擘的願景，這是史上規模最大的企業薪酬方案。（Arda Kucukkaya/Anadolu/Getty Images）

特斯拉股東11月批准一項高達1兆美元的薪酬方案，支持馬斯克將公司轉型為人工智慧（AI）與機器人巨擘的願景，這是史上規模最大的企業薪酬方案。



根據媒體報導，馬斯克創立的人工智慧公司xAI正與投資人進行深入談判，目標是透過發行新股募集約150億美元資金，投資人此後對xAI的整體估值將達2300億美元。