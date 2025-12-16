馬斯克身價突破6千億美元成史上第一人 狠甩第二名數千億

「超級富豪」馬斯克成為史上首位淨資產達到6000億美元（約新台幣18.8兆元）以上的人，距離成為全球首位「兆萬富翁」又更近一步。台灣2025年度中央政府總支出約為3.1兆元，相當於馬斯克一個人的財富，可以支應約6年的中央政府總支出。

根據《富比士》（Forbes）報導，馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX，正在推進規模驚人的首次公開募股 (IPO)，預計在明年上市，市值有望增加至8000億美元（約新台幣25.16兆元）。這也讓持有約42％股權的馬斯克，身價增加1680億美元（約新台幣5.21兆元），個人淨資產估計達6770億美元（約新台幣21.2兆元），成為史上首位淨資產達到6000億美元（約新台幣18.8兆元）以上的人，也距離成為全球首位「兆萬富翁」（Trillionaire）又更近一步。

SpaceX、特斯拉助身價飆漲

馬斯克持有SpaceX約42％的股份，價值約3360億美元（約新台幣10.56兆元）。不僅如此，他還有特斯拉（Tesla）12％的股份，價值約1970億美元（約新台幣6.19兆元），且特斯拉股價今年累計漲幅達25.32％。傳SpaceX正在進行一輪內部的二級股票發售 (Tender Offer)，將使整體估值增加至8000億美元，對比今年夏季約4000億美元（約新台幣12.41兆元）的估值，短短半年內直接翻倍，也使得馬斯克的身價也水漲船高。

此外，馬斯克旗下的xAI Holdings，也傳出正洽談新一輪募資，估值可能達2300億美元（約新台幣7.13兆元），遠高於今年3月將xAI與社群平台X合併時所宣稱的1130億美元（約新台幣3.5兆元）。《富比士》估算，馬斯克持有xAI Holdings約53％股權，價值約600億美元（約新台幣1.86兆元）。

馬斯克寫下新里程碑

淨資產突破6000億美元大關，也讓馬斯克再次寫下新里程碑。回顧2020年3月，馬斯克身價僅246億美元（約新台幣7731.78億元），同年8月，在特斯拉股價飆升帶動下，使他成為史上第5名身價突破千億美元的人。2021年1月，他首度登上全球首富寶座，身價接近1900億美元（約新台幣5.97兆元）。同年9月，他成為史上第3位身價突破2000億美元（約新台幣6.28兆元）的人，僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

隨著財富持續飆漲，馬斯克分別在2021年11月、2024年12月和2025年10月分別突破3000億美元（約新台幣9.43兆元）、4000億美元（約新台幣12.57兆元）和5000億美元（約新台幣15.71兆元）。除了馬斯克外，目前只有甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）身家同時達到3000億和4000億美元。

馬斯克不僅是全球首富，也有望成為史上首位兆萬富翁。他的身價比排名第二的Google共同創辦人賴瑞・佩吉（Larry Page）多出4250億美元（約新台幣13.19兆元）。隨著淨資產距離7000億美元（約新台幣21.72兆元），僅差230億美元（約新台幣7229.36億元），下一個重大里程碑，或許很快就能到達。