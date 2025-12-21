馬斯克身價飆升突破7000億美元 成史上首位

根據富比世全球富豪榜，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的淨資產飆升至7490億美元（約新台幣23.6兆元），主因在於德拉瓦州最高法院恢復去年遭駁回、價值1390億美元的特斯拉股票選擇權。馬斯克目前的財富已領先全球第二大富豪、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）的近5000億美元。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）2018年的薪酬方案曾一度價值560億美元，德拉瓦州最高法院19日裁定予以恢復。兩年前，下級法院曾以「高到無法理解」為由駁回。

德拉瓦州最高法院表示，2024年駁回該薪酬方案的裁決並不適當，且對馬斯克不公平。

隨著傳出航太新創公司太空探索科技公司（SpaceX）可能上市的消息，馬斯克本周初成為史上首位淨資產突破6000億美元的富豪。

今年11月，特斯拉（Tesla）股東另外批准馬斯克價值1兆美元的薪酬方案，寫下史上最大企業薪酬紀錄，也反映出投資人對馬斯克願景的背書，支持他把這家電動車廠轉型為人工智慧（AI）與機器人領域的領導者。

根據富比世（Forbes）富豪榜，馬斯克目前的財富已領先全球第二大富豪、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）的近5000億美元。