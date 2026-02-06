馬斯克身價飆破26兆 發文嘆「金錢買不到幸福」引熱

馬斯克身價高達6680億美元。（圖／路透社）

全球首富、特斯拉（Tesla）與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近日在社群平台X發文表示，「誰說『金錢買不到幸福』，那人真的很懂這件事」，並附上難過表情符號，強調財富並未讓他變得更快樂，引發熱議。

根據「富比世（Forbes）」雜誌，馬斯克身價高達8348億美元（約新台幣26兆4264億元）。而特斯拉股東去年底通過按績效獎勵的執行長薪酬方案，這筆報酬可能高達1兆美元。

馬斯克目前身價遠遠領先全球第二富豪、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）。今年以來，隨著SpaceX估值攀升及其與人工智慧新創公司xAI合併的消息傳出，馬斯克的財富已增加約490億美元。

不過，究竟金錢是否能帶來快樂？根據《商業內幕（Business Insider）》報導，相關研究顯示，金錢確實與幸福感呈現正相關，但對於極端富裕族群而言，效果可能存在上限。

英國萊斯特大學（University of Leicester）社會學副教授巴特蘭（David Bartram）接受《Business Insider》訪問時表示，財富與快樂確實有關聯，但屬於「邊際效益遞減」的關係。

他指出，一旦擁有數百萬美元以上的資產，額外增加的財富對幸福感幾乎沒有意義。對於極富裕的人而言，真正帶來快樂的，可能是感覺自己對世界有所貢獻，並以關懷與善意對待身邊的人，「這其實不是什麼高深的道理」。

另一方面，賓州大學華頓商學院資深研究員基林斯沃斯（Matthew Killingsworth）2021年的研究發現，隨著收入增加，人們的幸福感與身心福祉也同步上升。

然而，基林斯沃斯在2024年的論文中指出，帶來幸福所需的金錢門檻會不斷提高，形成一個「持續上移的目標」。雖然研究數據未直接涵蓋百萬或億萬富豪，但他認為這樣的趨勢「很可能」同樣適用於全球最富有的人群。

馬斯克也曾接受「People by WTF」Podcast主持人卡馬斯（Nikhil Kamath）訪問時談到財富與幸福的關係。他表示，人應該「創造比索取更多的價值」，成為對社會有淨貢獻的人。

他進一步說明，追求財富就像追求快樂一樣，若直接把賺錢當成目標，反而效果不佳；更好的做法是專注於提供有用的產品與服務，當價值被創造出來，金錢自然會隨之而來。

