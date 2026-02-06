馬斯克身價飆破27兆！突PO「1難過符號」大嘆：金錢買不到幸福

馬斯克身價已突破8410億美元。圖／翻攝自X

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的身價已經飆破8410億美元（約新台幣27兆元），但即便已經身為全球首富，馬斯克還是有個人煩惱。5日上午馬斯克在X中發布一則貼文，大嘆「金錢買不到幸福」。貼文曝光後，迅速引發網友熱議。

根據《富比士（Forbes）》估算，由於SpaceX完成對人工智慧公司xAI的收購，企業估值達1.25兆美元，馬斯克在合併後持有公司43%的股權，這使得馬斯克的個人財富增加840億美元，身價已經飆破8410億美元，是史上第一個身價超過8千億美元的富豪。

不過，即使像馬斯克這麼有錢，卻還是有煩惱，5日上午他在X發布一則貼文，表示「『金錢買不到幸福』這句話，真的很有道理」，隨後更附上一個難過的哭泣表情符號。馬斯克的貼文曝光後，引發網友熱議，目前超過8650萬瀏覽量、10萬則留言。

不少人認同表示，「健康、親人（堅固的關係）、時間、正能量，這些都比金錢更能帶來幸福」、「比金錢更珍貴的是無條件的愛」。不過，也有人笑說，「那給我100萬美元試試，我想親自驗證一下」。

金錢買不到幸福？馬斯克金錢觀曝光

據《wealth of geeks》報導指出，「金錢買不到幸福」這一句話，若出自世界首富之口，就會讓人思考這句話的真實性。不過，綜合網友的觀點，大多數人認為，有錢雖然不能保證幸福，但是缺錢真的會帶來巨大壓力，如果賺的錢已經與遠超出基本的日常生活費，那麼「成就感、人際關係、身心健康」等，都不是用錢就能買到。

然而，過去馬斯克也有分享他的金錢觀，他認為單純追求金錢，無法獲得長久的滿足，最好的狀況應該是，自身對社會的貢獻大於的消耗，「成為一個對社會有淨貢獻的人，金錢只是隨之而來的副產品」。



